Denílson Show diz que perdeu tudo ao investir em grupo de pagode com Belo

Situação entre Denílson Show e Belo dura mais de 20 anos Crédito: Reprodução / Instagram

O ex-jogador Denílson Show, declarou em entrevista para o programa “Valor Investe”, da Globo, que perdeu todo o investimento que fez no Grupo Soweto, na época em que o cantor Belo era o vocalista.

Sem titubear, o jogador que esteve presente na campanha do penta, falou sobre a situação. “Investi na música e perdi tudo. Pagode? Não, não. Não invista em banda de pagode. Foi o pior investimento. Entendedores entenderão”, disse Denílson, rindo.

O jogador ainda explicou sobre o motivo do investimento, contando que a aposta no grupo de pagode foi por gostar do estilo musical. “É a questão do risco, eu corri o risco, não tinha noção. Ali, eu fui muito mais pela paixão pelo segmento, como fã do pagode. Eu pensei naquele momento que queria estar conectado a algo mais próximo da minha realidade do que eu desconheço”, contou o ex-meia.