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"Corri o risco"

Denílson Show diz que perdeu tudo ao investir em grupo de pagode com Belo

Ex-jogador declarou que o investimento no Grupo Soweto foi o pior de sua vida. Imbróglio com o cantor dura mais de 20 anos e multa já atinge quase R$ 5 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2022 às 11:43

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 11:43

Situação entre Denílson Show e Belo dura mais de 20 anos
Situação entre Denílson Show e Belo dura mais de 20 anos Crédito: Reprodução / Instagram
O ex-jogador Denílson Show, declarou em entrevista para o programa “Valor Investe”, da Globo, que perdeu todo o investimento que fez no Grupo Soweto, na época em que o cantor Belo era o vocalista.
Sem titubear, o jogador que esteve presente na campanha do penta, falou sobre a situação. “Investi na música e perdi tudo. Pagode? Não, não. Não invista em banda de pagode. Foi o pior investimento. Entendedores entenderão”, disse Denílson, rindo.
O jogador ainda explicou sobre o motivo do investimento, contando que a aposta no grupo de pagode foi por gostar do estilo musical. “É a questão do risco, eu corri o risco, não tinha noção. Ali, eu fui muito mais pela paixão pelo segmento, como fã do pagode. Eu pensei naquele momento que queria estar conectado a algo mais próximo da minha realidade do que eu desconheço”, contou o ex-meia.

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Quando comprou os direitos de imagem do Grupo Soweto, Denílson e Belo eram amigos. Mas em 2000, quando Belo, então líder e vocalista, deixou o grupo e quebrou uma cláusula do contrato para seguir carreira solo, gerou insatisfação com o jogador. Com a saída do grupo, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denílson, que hoje já chega na marca de R$ 5 milhões.

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