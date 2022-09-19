Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Prefeito de Madrid quer identificar autores de cantos racistas contra Vini Jr.
"Não são dignos"

Prefeito de Madrid quer identificar autores de cantos racistas contra Vini Jr.

Jogador brasileiro foi alvo de comentários racistas em programa da TV espanhola e foi hostilizado por torcedores do Atlético de Madrid antes do clássico deste domingo (18)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 set 2022 às 10:56

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 10:56

Vinicius Jr. foi alvo de comentários racistas em TV espanhola e antes de clássico contra o Atlético de Madrid
Vinícius Jr. foi alvo de comentários racistas em TV espanhola e antes de clássico contra o Atlético de Madrid Crédito: Reprodução / Instagram @vinijr
O prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, prometeu trabalhar pela identificação dos torcedores do Atlético de Madrid que cantaram ofensas racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no último domingo (18). O pronunciamento foi feito pelo político espanhol durante um ato municipal realizado nesta segunda-feira, um dia após a vitória por 2 a 1 dos merengues no dérbi madrilenho.
"Não tem cabimento em nenhum lugar, não apenas em um espetáculo esportivo, mas em nenhum estado da vida. Acredito que o que deve ser feito é identificar as pessoas que proferiram as ofensas, porque acredito que elas não são dignas e merecedoras de entrar no estádio do Atlético de Madrid", afirmou Almeida.
Torcedor do time colchonero, o prefeito se disse envergonhado pelo episódio. "Esse comportamento é absolutamente reprovável e condenável. Digo isso da minha dupla perspectiva como prefeito de Madri, e como todos sabem, de um torcedor do Atlético. Para mim é embaraçoso que torcedores do Atlético sejam capazes de proferir esse tipo de insulto racista", condenou.

Veja Também

Vinícius Júnior é alvo de comentários racistas em programa na Espanha

Rodrygo e Gabriel Jesus mostram poder de decisão e Neymar mantém ritmo

Gazeta Na Rede #18 - Reveja a live sobre Copa do Brasil e Brasileirão

Um registro em vídeo feito pela Rádio Cadena Cope antes do dérbi mostra um grande grupo de torcedores do Atlético de Madrid entoando o canto "É um macaco, Vinicius é um macaco". Além disso, um torcedor rival foi visto com um boneco estereotipando o jogador.
O fato se deu dias após o atacante brasileiro ter sido alvo de comentários racistas por parte de Pedro Bravo, agente de jogadores de futebol na Espanha. Durante o programa televisivo ‘El Chiringuito de Jugones’, Bravo criticou o fato de Vini Jr. dançar em suas comemorações e afirmou que o atleta precisa "deixar de fazer macaquice".
Após a repercussão do caso, Bravo pediu desculpas ao atleta. Josep Pedrerol, apresentador da atração, tentou explicar a fala, afirmando que elas foram "impróprias" e não racistas. "Na Espanha, não fazer macaquices significa não se fazer de tonto. Aqui cometemos erros de utilizar expressões inapropriadas, mas não racistas. Peço desculpas se isso te incomodou", afirmou Pedrerol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Racismo Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados