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Vinícius Júnior é alvo de comentários racistas em programa na Espanha

Presidente de associação de empresários espanhóis disse que o jogador brasileiro faz 'papel de macaco durante suas comemorações', e que se ele quiser dançar, 'que faça apenas isso no Brasil'

Publicado em 

16 set 2022 às 10:44

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 10:44

Vinícius Jr. compartilhou mensagens de apoio recebidas nas redes sociais
Vinícius Jr. compartilhou mensagens de apoio recebidas nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram @vinijr
Vinícius Júnior foi alvo de racismo nesta quinta-feira (15) em um programa de televisão na Espanha. O atacante do Real Madrid foi chamado de "macaco" ao longo de um comentário sobre suas comemorações de gols no Campeonato Espanhol.
As comemorações do brasileiro com danças têm gerado opiniões de diversos tipos, mas dessa vez elas se transformaram em injúria racial. "Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar, que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer papel de macaco", afirmou Pedro Bravo, presidente da Associação de Empresários de Jogadores da Espanha.
Em suas redes sociais, diante da repercussão do ocorrido, Pedro Bravo tentou explicar o uso da expressão "Hacer el mono" ("se fazer de macaco", em português) e pediu desculpas. "Quero esclarecer que a expressão 'se fazer de macaco' que usei mal para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius foi feita metaforicamente ('fazer coisas estúpidas'). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito", escreveu.
A declaração racista aconteceu no programa El Chiringuito de Jugones, exibido na televisão espanhola Mega.
O clássico de domingo pela sexta rodada do Campeonato Espanhol entre Atlético de Madrid e Real Madrid ganhou um tempero a mais na quinta-feira, depois que Koke, capitão do Atlético, deu um "aviso" para o brasileiro, atacante do time merengue, caso o atleta marque um gol e festeje com danças.
"Cada um tem seu jeito de ser e comemora os gols como quiser, mas se Vinícius marcar gol e comemorar dançando? Vai ter confusão, certamente", disse Koke, que já teve desentendimentos com o brasileiro em outros jogos entre as equipes.

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