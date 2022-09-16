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Corinthians bate o Fluminense e vai pegar o Flamengo na final da Copa do Brasil

Timão conseguiu frear o volume de jogo do Fluminense e foi eficiente para vencer o jogo por 3 a 0
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2022 às 22:07

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 22:07

Renato Augusto abriu caminho para a vitória do Corinthians
Renato Augusto abriu caminho para a vitória do Corinthians Crédito: Ettore Chiereguini/Agif
Com um gol de Renato Augusto, o Corinthians está de volta à final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (15), o time alvinegro venceu o Fluminense por 3 a 0 e terá a chance de brigar pelo seu quarto título do torneio. Na final, o adversário dos paulistas será outro carioca, o Flamengo, que eliminou o São Paulo.
Campeão em 1995, 2002 e 2009, além de ter três vices (2001, 2008 e 2018), a equipe corintiana colheu os frutos de ter conseguido reagir no primeiro confronto, quando esteve duas vezes atrás no placar.
No jogo de ida, as duas equipes empataram no Maracanã por 2 a 2. Na ocasião, o time alvinegro precisou reagir após sofrer dois gols relâmpagos, no começo de cada tempo, anotados por Ganso e Arias. A equipe paulista buscou o empate com Renato Augusto e Róger Guedes.
Em Itaquera, a estrela de Renato voltou a brilhar. Com um chute de fora da área, ele abriu o caminho para a vitória alvinegra, aos 34 do primeiro tempo. O placar refletia o domínio dos donos da casa na etapa inicial.
Depois do intervalo, o Fluminense até voltou mais ligado, teve chances de empatar, mas além de não conseguir balançar a rede de Cássio, ainda viu Giuliano ampliar aos 46 minutos e Felipe Melo, com um gol contra, fechar a contra aos 49.
Na quarta-feira (14), o Flamengo confirmou seu favoritismo diante do São Paulo e se tornou o primeiro a garantir uma vaga na decisão. Depois de vencer o jogo de ida no Morumbi, por 3 a 1, ganhou também no Maracanã, por 1 a 0 -Arrascaeta definiu o placar no Rio de Janeiro.
Vale lembrar que Corinthians e Flamengo tiveram um confronto recente, nas quartas de final da Libertadores, quando o time carioca eliminou os paulistas.
Além da disputa pelo título do mata-mata nacional, a equipe rubro-negra terá a final da Copa Libertadores com o Athletico Paranaense. A disputa pelo troféu será em jogo único, no dia 29 de outubro, no Equador.

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