  Flamengo vence o São Paulo e garante vaga na final da Copa do Brasil
Mais uma decisão

Flamengo vence o São Paulo e garante vaga na final da Copa do Brasil

Rubro-Negro agora espera o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense para conhecer seu adversário na decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2022 às 23:36

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 23:36

Arrascaeta olhou para o bandeirinha, conferiu se ele não ia marcar impedimento e só depois foi comemorar seu gol
Arrascaeta olhou para o bandeirinha, conferiu se ele não ia marcar impedimento e só depois foi comemorar seu gol Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo está na grande final da Copa do Brasil. Com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na noite desta quarta-feira (14), no Maracanã, o Rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 3 a 1, selou sua vaga na decisão da competição nacional. Arrascaeta foi o autor do gol da vitória e garantiu a festa dos torcedores nas arquibancadas.  O Fla agora espera o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, que acontece às 20h desta quinta-feira (15), para conhecer seu adversário na decisão.
O Rubro-Negro agora vai se preparar para sua segunda grande decisão neste segundo semestre. Há uma semana, o Flamengo já tinha conquistado um lugar na final da Libertadores, que acontece no dia 29 de outubro, e agora mostra sua força e vai disputar também a taça da Copa do Brasil. Diferente da competição continental, a final do torneio nacional será disputada em dois jogos: nos dias 12 e 19 de outubro. 

O JOGO

Com a vantagem de dois gols conquistada no jogo de ida, o Flamengo entrou em campo para administrar a classificação à final. Nos primeiros 15 minutos de partida, o São Paulo dominou as ações ofensivas e tentou pressionar o time rubro-negro. Entretanto, os ataques do time tricolor não foram eficientes. 
Pouco a pouco, o Flamengo encontrou seu futebol e equilibrou a partida. E foi exatamente aí que o talento do elenco rubro-negro fez toda a diferença. Aos 35 minutos, David Luiz acionou Pedro, que só escorou para Éverton Ribeiro. O meia viu a movimentação de Arrascaeta e deu belo passe para o uruguaio, que cara a cara com Jandrei, teve categoria para tirar do goleiro e fazer 1 a 0 para o Flamengo. O gol foi um balde de água fria em qualquer esperança que o São Paulo ainda alimentava.
No segundo tempo, o cenário do jogo não mudou. O São Paulo teve mais a bola, finalizou mais, porém sem grandes perigos. Seguro, o Flamengo manteve a tranquilidade e administrou a vitória sem maiores problemas. Duas vitórias no confronto e vaga garantida na grande decisão.

