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Bodyboarding

Luna Hardman é recebida com festa após conquista do Mundial Pro Junior

Atleta capixaba, filha de Neymara Carvalho, oi aplaudida pelos capixabas durante desfile aberto em carro do Corpo dos Bombeiros do aeroporto a Barra do Jucu, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2022 às 15:35

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 15:35

Luna Hardman foi recebida com muita festa dos amigos
Luna Hardman foi recebida com muita festa dos amigos Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação
A capixaba Luna Hardman, que acaba de conquistar o título inédito de campeã mundial Pro Junior de Bodyboarding, em Portugal, desembarcou na noite de sexta-feira (16) em Vitória, e foi aplaudida pelos capixabas durante desfile aberto em carro do Corpo dos Bombeiros do aeroporto a Barra do Jucu, em Vila Velha.
Na Barra do Jucu, onde pegou suas primeiras ondas, Luna foi recebida por amigos, familiares e atletas do Instituto Neymara Carvalho com uma grande festa ao som das bandas Casaca e Sambasoul.
O titulo mundial Pro Junior de Bodyboarding foi conquistado no último fim de semana, e Luna é a primeira atleta campeã mundial desta categoria, que teve estréia no campeonato deste ano. A conquista foi celebrada no Sintra Pro 2022, etapa portuguesa do circuito, após uma final emocionante contra a também brasileira Isa Nunes. As duas compatriotas chegaram empatadas na decisão e quem vencesse a final levava o troféu de campeã mundial.
Luna Hardman desfilou em carro dos Bombeiros após conquista do Mundial Pro Junior de Bodyboarding
Luna Hardman desfilou em carro dos Bombeiros após conquista do Mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação
“Estou muito feliz pelo título mundial. Dei tudo de mim nessa temporada. Mentalizei muito esse momento e deu tudo certo. Eu amo pegar onda, amo o bodyboarding e é por isso que estou aqui. Estou muito contente por conquistar o título mundial”, disse Luna.
Filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, Luna contou com o apoio da mãe durante todas as etapas do circuito. “Ver a Luna ser campeã foi emocionante, especialmente aqui em Sintra. Já venci algumas etapas aqui e agora ver essa conquista dela é algo que me emociona muito. Fico muito feliz por ela estar construindo a carreira do jeito que ela sonha e deseja. Tenho muito orgulho. Ela merece, tem um talento nato”, revela Neymara.

TÍTULO DECIDIDO NA ÚLTIMA BATERIA DA TEMPORADA

Luna Hardman conquistou o título do Mundial Pro Junior de Bodyboarding
Luna Hardman conquistou o título do Mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação
Luna e Isa chegaram a decisão em Sintra empatadas em todos os critérios. As duas venceram dois eventos na temporada. Luna levou a melhor em Marcona (Peru), no evento valendo 1.000 pontos, e em Antofagasta (Chile), na etapa de 1.500 pontos. Já Isa levou os títulos em Lurin (Peru), valendo 1.000 pontos, e na etapa brasileira, realizada no Espírito Santo, oferecendo 1.500 pontos.
Quando não venceram as etapas, as duas ficaram com o vice-campeonato, alterando as primeiras posições durante o ano todo. E em Portugal não foi diferente.
Na decisão, Luna achou as melhores ondas da bateria (6,0 e 4,0) para confirmar o seu primeiro título mundial, com 10,0 pontos contra 5,05 de Isa. “Foi muito importante ter a minha mãe ao meu lado. Dedico esse título para ela e para o meu pai, que me apoiam muito”, completou Luna.
Com apenas 16 anos, Luna soma vários títulos importantes na carreira. Além do Mundial Pro Junior, a capixaba é duas vezes campeã brasileira amadora e bicampeã estadual, também na categoria amadora.

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