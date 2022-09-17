Luna Hardman é recebida com festa após conquista do Mundial Pro Junior

Luna Hardman foi recebida com muita festa dos amigos Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

Na Barra do Jucu, onde pegou suas primeiras ondas, Luna foi recebida por amigos, familiares e atletas do Instituto Neymara Carvalho com uma grande festa ao som das bandas Casaca e Sambasoul.

O titulo mundial Pro Junior de Bodyboarding foi conquistado no último fim de semana, e Luna é a primeira atleta campeã mundial desta categoria, que teve estréia no campeonato deste ano. A conquista foi celebrada no Sintra Pro 2022, etapa portuguesa do circuito, após uma final emocionante contra a também brasileira Isa Nunes. As duas compatriotas chegaram empatadas na decisão e quem vencesse a final levava o troféu de campeã mundial.

Luna Hardman desfilou em carro dos Bombeiros após conquista do Mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

“Estou muito feliz pelo título mundial. Dei tudo de mim nessa temporada. Mentalizei muito esse momento e deu tudo certo. Eu amo pegar onda, amo o bodyboarding e é por isso que estou aqui. Estou muito contente por conquistar o título mundial”, disse Luna.

Filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, Luna contou com o apoio da mãe durante todas as etapas do circuito. “Ver a Luna ser campeã foi emocionante, especialmente aqui em Sintra. Já venci algumas etapas aqui e agora ver essa conquista dela é algo que me emociona muito. Fico muito feliz por ela estar construindo a carreira do jeito que ela sonha e deseja. Tenho muito orgulho. Ela merece, tem um talento nato”, revela Neymara.

TÍTULO DECIDIDO NA ÚLTIMA BATERIA DA TEMPORADA

Luna Hardman conquistou o título do Mundial Pro Junior de Bodyboarding Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

Luna e Isa chegaram a decisão em Sintra empatadas em todos os critérios. As duas venceram dois eventos na temporada. Luna levou a melhor em Marcona (Peru), no evento valendo 1.000 pontos, e em Antofagasta (Chile), na etapa de 1.500 pontos. Já Isa levou os títulos em Lurin (Peru), valendo 1.000 pontos, e na etapa brasileira, realizada no Espírito Santo, oferecendo 1.500 pontos.

Quando não venceram as etapas, as duas ficaram com o vice-campeonato, alterando as primeiras posições durante o ano todo. E em Portugal não foi diferente.

Na decisão, Luna achou as melhores ondas da bateria (6,0 e 4,0) para confirmar o seu primeiro título mundial, com 10,0 pontos contra 5,05 de Isa. “Foi muito importante ter a minha mãe ao meu lado. Dedico esse título para ela e para o meu pai, que me apoiam muito”, completou Luna.