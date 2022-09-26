Conheça Giovani dos Santos, ganhador da 31° Dez Milhas Garoto

No último domingo (25) ocorreu a 31° edição das Dez Milhas Garoto. A competição, que não acontecia desde 2019 devido à pandemia de Covid-19, contou com um vencedor brasileiro. Giovani dos Santos bateu o queniano Vestus Cheboi e venceu a prova geral, com o tempo de 48 minutos e 21 segundos.
Com a vitória, Giovani dos Santos se juntou a um grupo seleto de brasileiros que venceram nas Dez Milhas, que nos últimos 10 anos tem sido dominada por quenianos e etíopes.
HISTÓRICO
Giovani dos Santos nasceu em 1 de julho de 1981 (41 anos), em Natércia, Minas Gerais. Ele integrou a delegação que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, no México. Na ocasião Giovani conquistou a medalha de bronze na prova de 10.000 metros
Ele é hexacampeão consecutivo da Volta Internacional da Pampulha, Belo Horizonte, de 2012 até 2017. Também venceu a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro de 2016, quando terminou a prova em 1h4min47seg. Já foi três vezes 5° lugar e duas vezes 4° lugar na corrida de São Silvestre, em São Paulo.
Em 2016 passou por um fato trágico. Durante a prova Troféu Brasil, corrida de 10.000, Giovani dos Santos sofreu um estiramento muscular na 2° volta, que o tirou das Olimpíadas do Rio daquele ano.
A vitória desse ano nas Dez Milhas Garoto foi muito marcante para ele. O atleta já havia batido na trave na corrida em anos anteriores, mas ainda não tinha conquistado a vitória. “Já competi aqui outras vezes, sempre fui segundo ou terceiro, com tempos mais baixos que esse e não pude vencer”.
31ª Dez Milhas Garoto
LISTA DE VENCEDORES DAS DEZ MILHAS (MASCULINO E FEMININO)
- 1989 – Delmir Alves dos Santos (RJ),50min28s / Nerci Freitas Costa (RJ), 1h04min19s
- 1990 – Severino J. da Silva (SP),46min42s / Sônia Márcia Rodrigues (MG),56min42s
- 1991 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 45min49s / Silvana Pereira (SC), 53min06s
- 1992 – Delmir Alves dos Santos (RJ), 50min95s / Viviany Anderson (MG), 1h0min48s
- 1993 – Luís Antônio dos Santos (RJ), 47min45s / Silvana Pereira (SC), 56min48s
- 1994 – Tomix Alves da Costa (MG) - 48min25s / Silvana Pereira (SC), 57min35s
- 1995 – Adalberto B. Garcia (SP), 47min21s / Viviany Anderson (MG), 56min24s
- 1996 – Delmir Alves dos Santos (SP), 48min04s / Maria de L. da Silva (BA), 56min18s
- 1997 – Ronaldo da Costa (MG), 47min21s / Risoneide Wanderley (SP), 56min43s
- 1998 – John M. Gwako (Quênia), 47min19s / Márcia Narloch (RJ), 55min41s
- 1999 – John M. Gwako (Quênia), 47min23s / Viviany Anderson Oliveira (MG), 55min41s
- 2000 – Joseph Waweru (Quênia), 47min24s / Márcia Narloch (RJ), 55min52s
- 2002 – Marílson Gomes dos Santos (DF), 47min41s / Márcia Narloch (RJ), 55min10s
- 2003 – Valdenor Pereira dos Santos (PI), 48 min 58 s / Márcia Narloch (RJ), 56min01s
- 2004 – Marílson Gomes dos Santos (DF), 47min53s / Márcia Narloch (RJ), 56min25s
- 2005 – Franck Caldeira (MG), 48min23s / Márcia Narloch (RJ), 56min20s
- 2006 – Marílson Gomes dos Santos (DF),47min39s / Lucélia Peres (MG), 55mim23s
- 2007 – Clodoaldo G da Silva (DF), 48min44s / Edinalva Laureano da Silva (PB), 55min49s
- 2008 – Willian Gomes (MG), 48min39s / Nancy Jepkosgei Kipron (Quênia), 56min24s
- 2009 – Franck Caldeira (MG), 47min58s / Meseret Heilu (Etiópia), 56min05s
- 2010 – Marílson Gomes dos Santos (RJ), 47min45s / Eunice Kirwa (Quênia), 55min11s
- 2011 – Kimutai Kiplimo (Quênia), 48min05s / Eunice Jepkirui Kirwa(Quênia), 55min43s
- 2012 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min01s / Rumokol Chepkanan(Quênia), 54min13s
- 2013 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min00s / Nancy Kipron(Quênia), 55min16s
- 2014 – Leul Gerbresilase Aleme (Etiópia), 47min18s / Delvine Meringor (Quênia), 57min08s
- 2015 – Edwin Kipsang Rotich (Quênia), 47min42s / Delvine Meringor (Quênia), 54min50s
- 2016 – Joseph Aperumoi (Quênia), 47min29s / Consolata Cherotich (Quênia), 59min49s
- 2017 – Belete Tola (Etiópia), 48min14s / Esther Kakuri (Quênia), 57min40s
- 2018 – Wellington Bezerra da Silva (PE), 48min55s / Esther Kakuri (Quênia), 57min18s
- 2019 – Geofry Kipchumba (Quênia), 48min18s / Viola Chemos (Uganda), 59min39s
- 2022 – Giovani dos Santos (MG), 48min21s / Mestawut Fikir (Etiópia), 56min45s