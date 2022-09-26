Conheça Giovani dos Santos, ganhador da 31° Dez Milhas Garoto

Giovani dos Santos venceu as Dez Milhas Garoto pela primeira vez na carreira Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a vitória, Giovani dos Santos se juntou a um grupo seleto de brasileiros que venceram nas Dez Milhas, que nos últimos 10 anos tem sido dominada por quenianos e etíopes.

HISTÓRICO

Giovani dos Santos nasceu em 1 de julho de 1981 (41 anos), em Natércia, Minas Gerais. Ele integrou a delegação que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, no México. Na ocasião Giovani conquistou a medalha de bronze na prova de 10.000 metros

Ele é hexacampeão consecutivo da Volta Internacional da Pampulha, Belo Horizonte, de 2012 até 2017. Também venceu a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro de 2016, quando terminou a prova em 1h4min47seg. Já foi três vezes 5° lugar e duas vezes 4° lugar na corrida de São Silvestre, em São Paulo.

Em 2016 passou por um fato trágico. Durante a prova Troféu Brasil, corrida de 10.000, Giovani dos Santos sofreu um estiramento muscular na 2° volta, que o tirou das Olimpíadas do Rio daquele ano.

A vitória desse ano nas Dez Milhas Garoto foi muito marcante para ele. O atleta já havia batido na trave na corrida em anos anteriores, mas ainda não tinha conquistado a vitória. “Já competi aqui outras vezes, sempre fui segundo ou terceiro, com tempos mais baixos que esse e não pude vencer”.

31ª Dez Milhas Garoto

LISTA DE VENCEDORES DAS DEZ MILHAS (MASCULINO E FEMININO)