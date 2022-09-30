Definidos os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2022

Ao todo, serão 40 equipes (32 masculinas e 8 femininas) que participarão do torneio. No masculino, são 8 grupos com 4 integrantes cada - ao estilo da Copa do Mundo. Entre as mulheres, são 2 grupos com 4 equipes. A disputa inicia no dia 8 de outubro e a grande final está marcada para o dia 6 de novembro.

O diretor da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira, destacou a alegria de poder realizar o campeonato de forma presencial. “É uma liberdade. Ver o sorriso no rosto desses jovens, ver que estamos trazendo algo de positivo para essas comunidades, um desenvolvimento positivo onde eles só tem a ganhar. Só temos a agradecer por poder realizar mais uma vez esse campeonato e poder abrir portas através dessa plataforma”, disse.