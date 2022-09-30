Definidos os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2022

A E-Taça EDP das Comunidades de 2022 vai começar em breve. No dia 8 de outubro, a partir das 10h, os jogadores das comunidades inscritas darão inicio ao torneio. E nesta-quinta (29), foi definido o chaveamento dos grupos da competição. No auditório da Rede Gazeta, e com a presença das torcidas, as equipes conheceram os adversários.
Ao todo, serão 40 equipes (32 masculinas e 8 femininas) que participarão do torneio. No masculino, são 8 grupos com 4 integrantes cada - ao estilo da Copa do Mundo. Entre as mulheres, são 2 grupos com 4 equipes. A disputa inicia no dia 8 de outubro e a grande final está marcada para o dia 6 de novembro.
Para a edição deste ano, a EDP, em parceria com a Rede Gazeta e a Central das Comunidades (CDC), irão premiar a melhor torcida, melhor torcedor e melhor jogador. A torcida que mais participar nas redes sociais, levará cem cestas básicas para a respectiva comunidade. Já o torcedor que mais interagir e o melhor jogador, levarão um smartphone cada.
Além disso, no sorteio foi revelado o kit uniforme que as equipes (jogadores e técnico) utilizarão durante a competição.
O diretor da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira, destacou a alegria de poder realizar o campeonato de forma presencial. “É uma liberdade. Ver o sorriso no rosto desses jovens, ver que estamos trazendo algo de positivo para essas comunidades, um desenvolvimento positivo onde eles só tem a ganhar. Só temos a agradecer por poder realizar mais uma vez esse campeonato e poder abrir portas através dessa plataforma”, disse.
O Diretor Executivo da EDP, Fernando Saliba, afirmou que a expectativa para a E-Taça EDP das Comunidades é muito grande. “Nós temos mais de 400 atletas ligados diretamente, além da torcida que estará mais presente, então acredito que será mais empolgante, mais participativo e esperamos que todas as comunidades estejam presentes para torcer pelas suas equipes”.
GRUPOS
MASCULINO
- GRUPO A: São Pedro, Residencial Vista do Mestre, Gurigica e Andorinhas.
- GRUPO B: Dom Bosco, Adalberto Simão Nader, Barramares e Vila Nova de Colares.
- GRUPO C: Jesus de Nazareth, Palmeiras, Padre Gabriel e Vista Mar.
- GRUPO D: Barra do Jucu, Chacara Parreiral, Alto Lage e Ulisses Guimarães.
- GRUPO E: Piedade, Santa Terezinha, Nova Rosa da Penha e São Francisco.
- GRUPO F: Taquara I, Parque Residencial Laranjeiras, Nova Esperança e Bela Vista.
- GRUPO G: Itararé, Nova Almeida, Nova Porto Canoa e São Torquato.
- GRUPO H: Normília da Cunha, Santa Martha, Serra Dourada e Argolas.
FEMININO
- GRUPO A: Muquiçaba, Perocão, São Francisco e Barramares.
- GRUPO B: Residencial Vista do Mestre, Padre Gabriel, Nova Esperança e Normília da Cunha