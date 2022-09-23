Agenda Esportiva #11: confira as competições do fim de semana 24 a 25/09 no ES

SÁBADO (24)
- Circuito de Tênis ES Open - 10ª etapa
Local: Jockey Tênis Clube - Itaparica, Vila Velha
Horário: 8h
- Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)
PORTO VITÓRIA (2) x (0) CASTELO
Local: Estádio Engenheiro Araripe, Cariacica
Horário: 15h
Transmissão: TVE
BRASIL CAPIXABA (1) x (0) SÃO MATEUS
Local: Estádio Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
ATLÉTICO ITAPEMIRIM (2) x (0) PINHEIROS
Local: Estádio José Olívio Soares, Itapemirim
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
DOMINGO (25)
- 31ª Corrida Dez Milhas Garoto
Largada: Largada na Avenida Dante Michelini, Orla de Camburi - Vitória
Chegada: Fábrica da Garoto, Praça Meyerfreund, Glória - Vila Velha
Horário: 7h10
- Copa do Brasil de Jiu-jítsu - Etapa Espírito Santo
Local: Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
Horário: 10h
Entrada franca
- Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)
JAGUARÉ (4) x (0) GEL
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports