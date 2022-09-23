  Agenda Esportiva #11: confira as competições do fim de semana 24 a 25/09 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #11: confira as competições do fim de semana 24 a 25/09 no ES

A Agenda Esportiva de A Gazeta te atualiza com as competições que movimentam o fim de semana no Espírito Santo. Confira!
João Barbosa

Publicado em 

23 set 2022 às 14:31

SÁBADO (24)

  • Circuito de Tênis ES Open - 10ª etapa
    Local:     Jockey Tênis Clube - Itaparica, Vila Velha
    Horário: 8h

  • Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)

    PORTO VITÓRIA (2) x (0) CASTELO
    Local:     Estádio Engenheiro Araripe, Cariacica 
    Horário: 15h
    Transmissão: TVE

    BRASIL CAPIXABA (1) x (0) SÃO MATEUS
    Local: Estádio Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    ATLÉTICO ITAPEMIRIM (2) x (0) PINHEIROS
    Local: Estádio José Olívio Soares, Itapemirim
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

DOMINGO (25)

  • 31ª Corrida Dez Milhas Garoto
    Largada: Largada na Avenida Dante Michelini, Orla de Camburi - Vitória
    Chegada: Fábrica da Garoto, Praça Meyerfreund, Glória - Vila Velha
    Horário: 7h10
  • Copa do Brasil de Jiu-jítsu - Etapa Espírito Santo
    Local:     Ginásio do Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
    Horário: 10h
    Entrada franca

  • Capixabão Série B - Quartas de Final (volta)

    JAGUARÉ (4) x (0) GEL
    Local:     Conilon, Jaguaré
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

