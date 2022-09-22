Vila Velha recebe jogo festivo com jogadores do Botafogo campeões em 95

Alguns dos craques da campanha do título de 1995 estarão presentes no evento Crédito: Reprodução

No próximo domingo (25), no campo do Glória, em Araçás, Vila Velha, acontece o “Encontro dos Botafoguenses”. O evento será um jogo festivo, que acontece às 10h e contará com a presença de jogadores que conquistaram o título brasileiro de 1995, como Wagner, França, Marcelo Alves, Jamir e Moisés. Depois da partida, haverá um churrasco regado a samba e confraternização.

Elcio Valadares, organizador do evento, afirmou que vai ser um momento de união entre os torcedores. "Vai ser uma grande festa. Nossa torcida estava adormecida e o objetivo, agora, e reascender essa chama. Nosso time é gigante e precisa da torcida capixaba, desse apoio. É um momento de ressurgimento", destacou.

Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o goleiro Wagner, já confirmou presença e aproveitou para mandar um recado aos torcedores capixabas. "Eu estarei no evento com meus companheiros daquele time inesquecível de 95. Será um prazer rever todo mundo e, principalmente, rever a torcida do Espírito Santo. Espero todos vocês no dia 25".

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