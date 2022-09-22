Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vila Velha recebe jogo festivo com jogadores do Botafogo campeões em 95
Festa e confraternização

Vila Velha recebe jogo festivo com jogadores do Botafogo campeões em 95

"Encontro dos Botafoguenses" contará com a presença de ex-jogadores como Wagner, França, Marcelo Alves, Jamir e Moisés
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2022 às 17:00

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 17:00

Alguns dos craques da campanha do título de 1995 estarão presentes no evento
Alguns dos craques da campanha do título de 1995 estarão presentes no evento Crédito: Reprodução
No próximo domingo (25), no campo do Glória, em Araçás, Vila Velha, acontece o “Encontro dos Botafoguenses”. O evento será um jogo festivo, que acontece às 10h e contará com a presença de jogadores que conquistaram o título brasileiro de 1995, como Wagner, França, Marcelo Alves, Jamir e Moisés. Depois da partida, haverá um churrasco regado a samba e confraternização.
Elcio Valadares, organizador do evento, afirmou que vai ser um momento de união entre os torcedores. "Vai ser uma grande festa. Nossa torcida estava adormecida e o objetivo, agora, e reascender essa chama. Nosso time é gigante e precisa da torcida capixaba, desse apoio. É um momento de ressurgimento", destacou.
Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o goleiro Wagner, já confirmou presença e aproveitou para mandar um recado aos torcedores capixabas. "Eu estarei no evento com meus companheiros daquele time inesquecível de 95. Será um prazer rever todo mundo e, principalmente, rever a torcida do Espírito Santo. Espero todos vocês no dia 25".

EVENTO

  • Churrascão do Fogão
  • Local: Campo do Glória, Araçás - Vila Velha
  • Horário: 10h
  • Valor: R$ 80,00
  • Contato: 99945-2131 – Elcio Valadares

Veja Também

Cruzeiro vence o Vasco e volta à Série A após três anos na Série B

Fla monitora Arrascaeta para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados