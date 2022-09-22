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Festa Azul

Cruzeiro vence o Vasco e volta à Série A após três anos na Série B

Enquanto o Cabuloso comemora o retorno à elite, o Vasco fica ameaçado no G-4 e vai ter que secar o Londrina, seu rival na próxima partida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2022 às 23:16

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 23:16

Cruzeiro vence o Vasco e garante retorno à Série A
Cruzeiro vence o Vasco e garante retorno à Série A Crédito: STAFF IMAGES / CRUZEIRO
Após três anos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfim confirmou seu retorno à Primeira Divisão. Na noite desta quarta-feira (21), sob os olhares de mais de 59 mil torcedores, o time celeste confirmou o acesso ao bater o Vasco por 3 a 0, no Mineirão, pela 32ª rodada.
O acesso foi comemorado com direito à volta olímpica no carrinho da maca e Ronaldo sendo carregado pelos jogadores. O ex-atacante foi tratado como o principal responsável pelo retorno do Cruzeiro à Série A.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 68 pontos e já não pode mais ser ultrapassado por quatro adversários, confirmando assim o acesso com ainda sete rodadas para o fim da competição. O título também é apenas uma questão de tempo, já que Grêmio tem 53 e o Bahia, 51.
O Vasco, por sua vez, vê a vaga na Série A ficar cada vez mais ameaçada. O time carioca tem 48 pontos, na quarta posição, contra 45 do Londrina, que ainda entrará em campo nesta rodada e a quem enfrenta na rodada seguinte.
A expectativa de voltar à elite do futebol nacional fez com que a torcida mineira abraçasse o time e lotasse o Mineirão nesta quarta-feira, com direito a Ronaldo nas tribunas e seu filho, Ronald, como DJ. A energia estava até mesmo no vestiário e ficou evidente nas palavras do técnico Paulo Pezzolano.
"O Cruzeiro é muito grande. Hoje é diferente, mas estamos muito tranquilos. Como fala Abel, 'cabeça fria, coração quente'", falou o treinador antes de a bola rolar.

O JOGO

Quando o árbitro apitou o início do jogo, nenhuma das equipes arriscou. Os times estavam cautelosos e parecia não ser o dia do Cruzeiro quando, aos 17 minutos, Neto Moura precisou ser substituído por causa de uma lesão no tornozelo. Mas foi só um susto.
O Cruzeiro estava tranquilo e abriu o placar logo aos 24 minutos Eguinaldo escorregou, Filipe Machado roubou a bola e soltou a bomba. A bola desviou em Danilo Boza e enganou o goleiro Thiago Rodrigues, que chegou a tocá-la com o pé, mas sem força o suficiente para impedir que terminasse no fundo das redes.
A torcida inflamou e o time foi junto. Aos 39 minutos, Bruno Rodrigues bateu uma falta com perfeição e a bola foi caprichosamente na forquilha. Por sua vez, o Vasco até tentou encaixar um contra-ataque para buscar o empate, mas sofreu com a marcação rival e pouco assustou durante todo o primeiro tempo.
A etapa final começou devagar, mas tensa. Jorginho e Zé Ivaldo chegaram a trocar provocações. O defensor fez o famoso sinal de "fala muito" em direção ao técnico vascaíno. O Cruzeiro, no entanto, dominou e ampliou o marcador aos 14 minutos. Wesley Gasolina deu cruzamento espetacular para Bruno Rodrigues. Ele disparou em velocidade e tocou na medida para Edu, que só empurrou às redes.
Depois de sofrer o segundo gol, o Vasco não conseguiu reagir. Jorginho até tentou mudar, mas o time carioca estava entregue, totalmente dominado. O apoio dos 59 mil cruzeirenses refletiu diretamente nos jogadores, que anularam os adversários.
E ainda deu tempo de fazer mais um. Aos 40 minutos, Marquinhos Cipriano fez o que quis pelo lado esquerdo e cruzou. Luvannor chutou e contou com novo desvio em Danilo Boza para superar Thiago Rodrigues e dar números finais ao embate.
O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, às 19h, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No dia seguinte, o Vasco recebe o Londrina, às 21h30, em São Januário, no Rio (RJ).

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