Agenda Esportiva #10: confira as competições do fim de semana 16 a 18/09 no ES

SEXTA-FEIRA (16)
- Circuito de Tênis ES Open
Local: Jockey Tênis Clube de Itaparica, Vila Velha
Horário: 18h
- IV Copa Sudeste de Handebol
Local: Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 19h
Entrada franca
- Capixabão Série B - Quartas de Final
CASTELO x PORTO VITÓRIA
Local: Emílio Nemer, Castelo
Horário: 19h30
Transmissão: Eleven Sports
Ingresso: R$ 15
SÁBADO (17)
- IV Copa Sudeste de Handebol
Local: Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 8h
Entrada franca
A Copa Sudeste recebe clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em disputa com os clubes do Espírito Santo. A competição tem partidas previstas para sábado e para domingo, de 8h até 18h.
- III Festival de Vinculados da Federação Aquática Capixaba
Local: Sede do Vitória Futebol Clube - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 8h30
Entrada franca
- Capixabão Série B - Quartas de Final
PINHEIROS x ATLÉTICO ITAPEMIRIM
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
DOMINGO (18)
- 5ª Etapa do Estadual de Jiu-jítsu & 15ª Copa Pepê
Local: Complexo Esportivo Maurice Santos - Muquiçaba, Guarapari
Horário: 8h30
Entrada franca
Atletas do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre outros estados, se reúnem em Guarapari para a 5ª etapa do Estadual e para a tradicional Copa Pepê de Jiu-jítsu, uma das competições mais importantes do calendário da modalidade no ES.
- Copa Linharense de Kart
Local: Bairro Interlagos, Linhares
Horário: 10h
- Capixabão Série B - Quartas de Final
GEL x JAGUARÉ
Local: Estádio Municipal de Iúna
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
SÃO MATEUS x BRASIL CAPIXABA
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports