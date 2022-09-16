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  • Agenda Esportiva #10: confira as competições do fim de semana 16 a 18/09 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #10: confira as competições do fim de semana 16 a 18/09 no ES

A Agenda Esportiva de A Gazeta te atualiza com as competições que movimentam o Espírito Santo no fim de semana. Confira!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 set 2022 às 15:42

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 15:42

SEXTA-FEIRA (16)

  • Circuito de Tênis ES Open
    Local:     Jockey Tênis Clube de Itaparica, Vila Velha
    Horário: 18h

  • IV Copa Sudeste de Handebol
    Local:     Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 19h
    Entrada franca

  • Capixabão Série B - Quartas de Final

    CASTELO  x PORTO VITÓRIA
    Local:     Emílio Nemer, Castelo
    Horário: 19h30
    Transmissão: Eleven Sports
    Ingresso: R$ 15

SÁBADO (17) 

  • IV Copa Sudeste de Handebol
    Local:     Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 8h
    Entrada franca

    A Copa Sudeste recebe clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em disputa com os clubes do Espírito Santo. A competição tem partidas previstas para sábado e para domingo, de 8h até 18h.

  • III Festival de Vinculados da Federação Aquática Capixaba
    Local: Sede do Vitória Futebol Clube - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 8h30
    Entrada franca

  • Capixabão Série B - Quartas de Final

    PINHEIROS x ATLÉTICO ITAPEMIRIM 
    Local:     Estádio Municipal de Pinheiros
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

DOMINGO (18)

  • 5ª Etapa do Estadual de Jiu-jítsu & 15ª Copa Pepê
    Local: Complexo Esportivo Maurice Santos - Muquiçaba, Guarapari
    Horário: 8h30
    Entrada franca

    Atletas do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre outros estados, se reúnem em Guarapari para a 5ª etapa do Estadual e para a tradicional Copa Pepê de Jiu-jítsu, uma das competições mais importantes do calendário da modalidade no ES.

  • Copa Linharense de Kart
    Local: Bairro Interlagos, Linhares
    Horário: 10h

  • Capixabão Série B - Quartas de Final

    GEL x JAGUARÉ
    Local:     Estádio Municipal de Iúna
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

    SÃO MATEUS x BRASIL CAPIXABA
    Local: Estádio Municipal de Pinheiros
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports

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