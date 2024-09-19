10 anos do Kleber Andrade: relembre os dez principais momentos do estádio

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Divulgação/Sesport

O Kleber Andrade completou, em 2024, 10 anos da sua rescontrução. Na época, mesmo inacabado, o estádio foi aberto para seleção de Camarões, que realizou os seus treinamentos durante a Copa do Mundo de 2014. Na última década, o Klebão colecionou grandes jogos, títulos e até show internacional, que o ge.globo relembra em 10 principais momentos.

1 - Treinos de Camarões na Copa do Mundo de 2014

No dia 15 de janeiro de 2014, o Governo do Estado do Espírito Santo selou acordo com a Federação Camaronesa de Futebol, no qual possibilitou o Kleber Andrade de receber a Seleção de Camarões treinar no Monumental de Campo Grande. Apesar de não ser considerada uma das sedes da maior competição de futebol do planeta, o estádio ficou marcado por ser a 'casa' dos Leões Indomáveis durante a preparação para a Copa do Mundo.



Dentre os nomes mais conhecidos da seleção africana, estiveram no campo do 'Klebão': Samuel Eto'o (ex-Internazionale e Barcelona), Rigobert Song (ex-Barcelona), Joel Matip (atualmente no Liverpool) e Choupo-Moting (ex-Bayern). Vale lembrar que Camarões estava no Grupo A, encabeçado pela Seleção Brasileira. Ao final do torneio, os camaroneses não voltaram à casa com boas memórias. Em uma competição marcada por polêmicas, os selecionados não conquistaram um ponto sequer.

2 - Vitória do Rio Branco no primeiro jogo oficial

No primeiro jogo oficial do novo Kleber Andrade, realizado em agosto de 2014, Rio Branco-ES venceu o São Mateus, de virada, por 3 a 1. A partida, válida pela Copa Espírito Santo, contou com mais de 6 mil torcedores presentes e fechou com uma renda total de R$ 26.810,00. Naquela tarde de sábado, o torcedor alvinegro matou a saudade de ver o clube do coração em sua tradicional casa, após sete anos, já que o estádio havia sido desapropriado no final de 2007.

Apesar do mando e favoritismo ser do Capa-Preta, pela ocasião especial, foi Nadson, do Pitbull do Norte, quem marcou o primeiro gol do 'novo Klebão'. Porém, o anticlímax alvinegro seria revertido em grande atuação de Robert Gladiador e Carlos Vitor, que marcou duas vezes e garantiu uma sequência de três triunfos consecutivos do Brancão no torneio.

3 - Show do ex-Beatle Paul McCartney

Para atrair os holofotes ao já reformado monumento capixaba, o artista Paul McCartney se apresentou em um show triunfal no Novo Kleber Andrade. O ex-Beatle arrastou multidões e protagonizou, em turnê de 'Out There', o espetáculo de maior importância na história do Espírito Santo. Ao todo, 33 mil fãs saíram de casa em uma segunda-feira à noite, para disfrutarem inúmeras canções que marcaram época em todo o planeta.

Dentre os 'hits' de maior sucesso, Paul McCartney levantou o público com 'Blackbird', 'Let it be', 'Hey Jude' e 'Yesterday'. Homenagens também não faltaram a John Lennon, George Harrison e Jimmy Hendrix. No intervalo entre as músicas entoadas pelo artista e todo o público, o inglês não deixou a língua portuguesa em casa. Por diversas vezes, 'Macca' se enturmou ainda mais com os capixabas, interagindo com "boa noite", "obrigado" e até se aventurando com "Essa é para o meu querido John".

Data: 10/11/2014 - ES - Cariacica - Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade - Editoria: Cidade - Foto: Edson Chagas - GZ Crédito: Edson Chagas

4 - Contra a Tiva, Brancão conquista o primeiro título no novo Klebão

Desde a reforma do estádio Kleber Andrade, nenhuma partida entre clubes do Espírito Santo superou, em público, a final do Campeonato Capixaba 2015. Na grande decisão, o Rio Branco-ES empatou com a Desportiva Ferroviária, por 1 a 1, e levantou a taça do Estadual daquele ano. Foram quase 16 mil torcedores, divididos entre alvinegros e grenás, que fizeram o maior espetáculo das bancadas capixabas nos últimos anos.

Com a primeira partida da final tendo sido vencida pelo Brancão, a Tiva foi ao ataque desde o início para igualar o placar agregado. Ainda na etapa inicial, Bruninho Araújo abriu o marcador em falta cobrada na área, de muito longe, que contou com falha de Paulo Vitor, deixando tudo igual. Aos 41 minutos de jogo, no entanto, a alegria mudaria de lado. De pênalti, Ratinho balançou a rede grená e fez o gol do trigésimo sétimo título estadual do Capa-Preta.

5 - Jogos dos 4 grandes do Rio no Klebão

Recentemente, no Espírito Santo, o Botafogo foi ao Kleber Andrade e venceu o Grêmio, por 2 a 1, em partida válida pelo Brasileirão com direito à festa da torcida alvinegra. O Fogão também fez clássico, contra o Flu, em nova vitória, por 2 a 1, pelo Estadual 2016. Já o Tricolor Carioca, passou invicto nas últimas vezes que jogou no Klebão: em triunfo sobre o Sampaio Corrêa e igualdade contra o Atlético-MG. Em 2017, o time das Laranjeiras também enfrentou o Flamengo, quando empatou, por 1 a 1, pelo Campeonato Carioca.

No caso do Rubro-Negro, o clube possui três dos cinco maiores públicos do estádio. Em duas destas ocasiões, o Flamengo saiu com a vitória: Athletico-PR (2016) e Internacional (2016), ambas por 1 a 0. Durante a temporada passada, em 2023, o Furacão se vingou e venceu por 3 a 0. Segunda maior torcida do Espírito Santo, os vascaínos completam o top-5, em duas partidas contra o Volta Redonda, sendo a mais recente o maior número de espectadores presentes, desde a reforma.

Vasco 2 x 1 Volta Redonda, 10ª rodada do Carioca 2024 - 21.255 presentes Flamengo 1 x 0 Internacional, 12ª rodada do Brasileirão 2016 - 21.000 presentes Flamengo 0 x 3 Athletico, 23ª rodada do Brasileirão 2023 - 20.670 presentes Vasco 1 x 2 Volta Redonda, 5ª rodada do Carioca 2023 - 19.600 presentes Flamengo 1 x 0 Athletico, 19ª rodada do Brasileirão 2016 - 19.036 presentes

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

6 - Seleção Sub-23 é vaiada no Kleber Andrade

Durante muito tempo, o grande sonho brasileiro nas Olímpiadas foi a medalha de ouro no futebol. A obsessão seria quebrada nos Jogos do Rio, em 2016. No entanto, durante a preparação, o caminho dos selecionados por Rogério Micale não foi dos mais fáceis. Antes da competição começar, o Brasil enfrentou a seleção nigeriana e perdeu, por 1 a 0, no Kleber Andrade. O time repleto de jogadores de renome seria vaiado pelo público presente em Cariacica.

O esquadrão brasileiro enfrentava uma desconhecida Nigéria, que até os dias atuais não possui atleta que tenha vingado naquele selecionado. Pela Canarinha, o cenário era outro. Faziam parte daquela equipe: Ederson, Fabinho, Rodrigo Caio, Gabriel Jesus, Thiago Maia, Gabigol, Felipe Anderson, Rafinha Alcântara, Andreas Pereira, Malcom e Luciano. Ainda assim, após um gol sofrido logo cedo e uma atuação incrível do goleiro Emmanuel, os capixabas vaiaram a Seleção prestes aos Jogos Olímpicos.

7 - Atlético Itapemirim disputa final da Copa Verde

Uma das maiores surpresas do futebol capixaba nos últimos anos, o Atlético Itapemirim chegou à final da Copa Verde 2018. Se classificando após a conquista da Copa Espírito Santo 2017, o time do sul do estado eliminou 'favoritos' pelo título, até finalmente alcançar a decisão. Nas oitavas de final, o Brasiliense sofreu na ida e na volta, perdendo ambos os jogos. Depois da primeira 'zebra', classificações contra Cuiabá e Luverdense chamaram atenção pelo nível dos mato-grossenses.

Após rumar à final de maneira invicta, o Atlético Itapemirim chegaria ao Kleber Andrade para tentar mais um feito histórico. Dessa vez, o adversário era o Paysandu. No entanto, a invencibilidade do Galo da Vila foi quebrada diante de quase 7 mil torcedores, que apoiavam o clube do interior capixaba. Na ida, o Papão venceu por 2 a 0, garantindo o título no Mangueirão, na volta, ao empatar por 1 a 1.

8 - Serra enfrenta o Vasco, pela Copa do Brasil

O Serra começou o ano de 2019 com tudo. Classificado à Copa do Brasil, após ser campeão capixaba em 2018, o Cobra Coral deu fim a um jejum de 24 anos. O Espírito Santo não colocava um clube na segunda fase da competição desde 1994, com o Linhares. Na primeira fase, o então time liderado pelo artilheiro Rael foi 'cruel', e se classificou contra o Remo, na vitória por 1 a 0. O triunfo deu a vaga ao Tricolor Serrano, que teria o mando de campo para enfrentar o Vasco, no Kleber Andrade.

Sendo assim, o espetáculo no 'Klebão' estava feito. Reconhecida por ter a segunda maior torcida do Espírito Santo, os vascaínos 'invadiram' o bairro de Campo Grande para ver o Gigante da Colina. Apesar da maioria dos cruzmaltinos no estádio serem capixabas, não houve cordialidade com o Serra, clube local que representava o estado. O Cobra Coral foi vaiado no gramado e também não foi páreo aos cariocas, que venceram por 2 a 0 e deram fim ao sonho tricolor.

9 - Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade

Após a desistência do Peru, por não cumprir exigências da FIFA, o Brasil se tornou palco da Copa do Mundo Sub-17 2019. Outro país que teve a candidatura retirada foi Ruanda. Ao disponibilizar quatro sedes para o evento, o Espírito Santo não ficou de fora, com o estádio Kleber Andrade. A casa do futebol capixaba recebeu jogos dos Grupos D, E e F.

A competição terminou com o Brasil campeão. No entanto, a dona da casa sequer pisou no Kleber Andrade. Foram 13 seleções que atuaram em Cariacica: Argentina, Camarões, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Itália, Japão, México, Paraguai, Senegal e Tajiquistão. A sede deu adeus ao torneio na fase das quartas de final, nas partida entre Holanda x Paraguai e Coreia do Sul x México. Dentre as promessas presentes, o grande destaque foi Pedri, do Barcelona.

Paraguai e Holanda disputaram as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

10 - No Klebão, Rio Branco conquista o 38º título

Após nove anos de seca, o Rio Branco-ES conquistou o 38º título do Campeonato Capixaba, contra o Rio Branco VN. A taça levantada marcou uma revanche, de quatro anos depois, quando o Polenteiro bateu o Capa-Preta. No Kleber Andrade lotado, na tarde de um sábado, 9 mil torcedores foram ao Monumental de Campo Grande acompanhar a decisão do Estadual 2024.

O triunfo na partida de ida marcou um favoritismo alvinegro, que precisava apenas de um empate para levar o título. Sendo assim, o Rio Branco VN tomou as rédeas do jogo e abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com chute de longe de Pepeu. O resultado garantiu a disputa de pênaltis, para definir quem se classificaria ao Brasileirão Série D. Com a mão na taça, durante a marca da cal, o Tricolor esteve a uma rodada para ser campeão. No entanto, o goleiro Neguete liderou a virada e fez história.

Rio Branco é o grande campeão do Capixabão 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES