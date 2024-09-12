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Capa Preta

Rio Branco renova com o lateral João Paulo

Lateral será importante para 2025 com Capixabão, Série D e Copa Espirito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2024 às 14:24

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 14:24

Lateral João Paulo renova com o Rio Branco
Lateral João Paulo renova com o Rio Branco Crédito: Divulgação Rio Branco
Uma das lideranças do elenco e destaque do time na temporada 2024, o lateral-esquerdo João Paulo teve seu contrato renovado com o Rio Branco. Em 2025, o Brancão disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde, além do Capixabão e Copa ES.
João Paulo chegou ao Rio Branco no início da temporada e foi um dos destaques do time capa-preta na conquista do Capixabão. Ao fim do torneio, o lateral foi eleito o melhor da posição na seleção do campeonato.
Antes de chegar ao Rio Branco, João Paulo construiu carreira disputando as principais divisões do futebol nacional, defendendo a camisa de clubes como Fluminense, Bahia, Avaí, Ponte Preta e Paysandu.
O lateral se reapresenta no Rio Branco no início de dezembro para os primeiros trabalhos da pré-temporada.

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