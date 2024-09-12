Rio Branco renova com o lateral João Paulo

Lateral João Paulo renova com o Rio Branco Crédito: Divulgação Rio Branco

Uma das lideranças do elenco e destaque do time na temporada 2024, o lateral-esquerdo João Paulo teve seu contrato renovado com o Rio Branco. Em 2025, o Brancão disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde, além do Capixabão e Copa ES.

João Paulo chegou ao Rio Branco no início da temporada e foi um dos destaques do time capa-preta na conquista do Capixabão. Ao fim do torneio, o lateral foi eleito o melhor da posição na seleção do campeonato.

Antes de chegar ao Rio Branco, João Paulo construiu carreira disputando as principais divisões do futebol nacional, defendendo a camisa de clubes como Fluminense, Bahia, Avaí, Ponte Preta e Paysandu.