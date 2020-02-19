“Lelo quer esconder sua incompetência”, dispara secretário de Casagrande

O governador recebe pessoas de todos os partidos. Não tenho conhecimento de nenhuma agenda dele na sexta-feira com delegado do MDB. Mas ele pode ter recebido uma pessoa na condição de qualquer outra coisa. O governador recebe prefeitos e vereadores, por exemplo, de qualquer partido, inclusive do MDB. Não sei a quem Lelo se referiu especificamente. É uma informação que para nós está vaga. Desconheço que o governador tenha recebido um delegado do MDB na sexta-feira, mas, se recebeu, não recebeu na condição de delegado do MDB, mas na condição de prefeito, vereador ou líder político local. Nunca na condição de delegado do MDB, nem para orientar voto para um lado ou para outro, para quem quer que seja. A gente conversa com muita gente. Isso é óbvio. Eu mesmo atendo muita gente. Quando um prefeito vem me procurar, independentemente do partido, eu o recebo. Então nós recebemos gente da política todos os dias, o dia inteiro. Isso é nosso papel. É papel do secretário de Governo, é papel do chefe da Casa Civil e é papel do governador. É engraçado que o ex-deputado se esquece da quantidade de vezes que o governador já o recebeu no Palácio. Foram inúmeras vezes. Então, quando o governador o recebeu, foi na condição de presidente do MDB, para pedir voto? Não tenho a conta de quantas vezes ele já esteve no Palácio ao longo de um ano de gestão. Em nenhum momento foi para tratar de assuntos do MDB.