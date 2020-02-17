Leitores comentam que escolas merecem vencer Carnaval de Vitória

As escolas de samba deram um show de brilho e emoção no Sambão do Povo, de quinta-feira (13) e sábado (15), durantes os desfiles do Carnaval de Vitória. Na última noite, as agremiações do Grupo Especial chamaram atenção pelo luxo das fantasias, mas alguns problemas técnicos também atrapalharam a evolução. Nada que atrapalhasse a emoção da folia.
Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores avaliaram os pontos altos dos desfiles e apontaram qual escola merece ganhar o título de campeã. MUG e Boa Vista foram as mais citadas. Confira alguns comentários:
A MUG veio como um tsunami engolindo as outras. Tudo perfeito. A Mug e a Boa Vista são sempre as escolas que mais fazem acontecer em excelência de carnaval, mas neste ano não tem pra ninguém, a MUG estava perfeita. E a Andaraí tem que subir, foi a melhor, inquestionavelmente. (Diego Fiuza)
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Boa Vista merece aplausos. A MUG tinha uma comissão de frente linda, mas o samba muito sem graça, de difícil entendimento, sem empolgação. Os carros alegóricos eram bonitos, porque estavam enfeitados, mas como sempre a MUG traz uns carros quadrados, enfeitados, só isso, sem falar que tinha muito verde, não achei um trabalho legal de cores. Parabéns à Boa Vista, acho que é a favorita. (Fábio Siqueira do Nascimento)
A minha favorita para ganhar o título é a minha querida MUG, mas talvez ela não ganhe, porque ultrapassou o tempo. (Carlos Magno Silva de Jesus)
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Boa Vista foi impecável! Maravilhosaaaaa! (Débora Lopes)
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A Novo Império também fez bonito. (Douglas Rodrigues)
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Sensacional o desfile da Boa Vista!! Homenageou muito bem a música capixaba, incluindo seus cantores, bandas e também os festivais, como o Dia D, que acontecia na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Acho que pintou a campeã do carnaval de 2020. (Jardel Siqueira)
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Devido ao atraso na chegada de quatro minutos, não acredito que MUG será campeã , apesar do desfile lindo. (Luiz Carlos Conti)
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Mesmo com os minutos excedentes, ainda acho que o troféu vai para o povo de Vila Velha, com a MUG. (Raphael Santana)
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Não é possível a MUG, com tanto que erro na avenida, ser a favorita. Isso é insano. (Wilson Barbosa)
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A MUG teve o melhor desempenho na avenida. Sambou na cara das inimigas, aceita que dói menos! (Karina Pinheiros)
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Vai dar Boa Vista, se houver justiça. (Nealdo Zaidan)
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Mais uma estrela no peito. Muita emoção. A Boa Vista como sempre dando conta do recado. Show demais. A nossa Águia fez o Sambão do Povo pocar. Orgulho capixaba. (Valdirene Corrêa Vasconcellos)
Só desfilaram essas duas escolas? Parece que foi, porque já virou uma panelinha esse título do Carnaval de Vitória. (Neidinha Henrique)
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Tem que dar oportunidade às outras escolas, se não fica sempre as mesmas. (Tania Regina Pereira Coutinho)
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A Novo Império estava lindíssima. Vamos valorizar outras agremiações. (Katty Nascimento)
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Apesar dos contratempos com a São Torquato, o final do desfile foi emocionante, vendo muita gente ainda no Sambão, com o sol já quente. As pessoas saíram dos camarotes e foram para a pista, logo atrás da escola, cantando o samba da mesma. Pode não ter favoritismo ao título, mas sem dúvidas a emoção contagiou. (Ingrid Porto Nascimento)
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Amei, fiquei até o final do desfile, chorei de emoção. Parabéns à Boa Vista, você foi nota 1000. (Penha Gomes)
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São Torquato estava linda, pena que quebrou carro. Minha escola predileta é a São Torquato mais a Boa Vista merece o primeiro lugar. (Evangelina Seraphim Gomes)
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As escolas de Vitória evoluíram muito, mas ainda pecam nos carros alegóricos, sempre dando problemas. Bora motorizar, galera! Quem sabe assim acabem com esse problema! (Ruth Rocha)
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Uma cidade desta, que passou o que passou, não deveria fazer carnaval. (Francisco José Bernardo)
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Realmente são lamentáveis os últimos acontecimentos. Mas quem vai arcar com a despesas e a renda das pessoas que dependem desse evento e estavam esperando por ele? (Alan Thomy Francisco)
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Muito investimento para nada. Amanhã ou depois, muitos vão em postos de saúde e não tem um médico, não tem atendimento, e a desculpa é sempre a mesma: os cofres públicos estão vazios, sem verbas para contratar profissionais. (Elizeu Lenke)
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Essas pessoas que criticam carnaval, bloco, festa de rua, futebol, rua de lazer, churrasco na casa do vizinho etc., porque não compram um sítio lá em Divino São Lourenço e vão morar lá? Com certeza lá não vai ter agitação e vocês poderão viver sua vida sossegada como querem! (Junior Klippel)