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Folia

Leitores comentam que escolas merecem vencer Carnaval de Vitória

MUG e Boa Vista estão entre as favoritas dos internautas, mas muitas pessoas também lamentam que as campeãs dos desfiles no Sambão do Povo gire sempre em torno dessas duas agremiações em anos recentes

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 15:29

Públicado em 

17 fev 2020 às 15:29

Colunista

MUG entrou na avenida com o enredo "Oby – O Imaculado Santuário das Lendas" Crédito: Fernando Madeira
As escolas de samba deram um show de brilho e emoção no Sambão do Povo, de quinta-feira (13) e sábado (15), durantes os desfiles do Carnaval de Vitória. Na última noite, as agremiações do Grupo Especial chamaram atenção pelo luxo das fantasias, mas alguns problemas técnicos também atrapalharam a evolução. Nada que atrapalhasse a emoção da folia.
Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores avaliaram os pontos altos dos desfiles e apontaram qual escola merece ganhar o título de campeã. MUG e Boa Vista foram as mais citadas. Confira alguns comentários: 
A MUG veio como um tsunami engolindo as outras. Tudo perfeito. A Mug e a Boa Vista são sempre as escolas que mais fazem acontecer em excelência de carnaval, mas neste ano não tem pra ninguém, a MUG estava perfeita. E a Andaraí tem que subir, foi a melhor, inquestionavelmente. (Diego Fiuza)
Boa Vista merece aplausos. A MUG tinha uma comissão de frente linda, mas o samba muito sem graça, de difícil entendimento, sem empolgação. Os carros alegóricos eram bonitos, porque estavam enfeitados, mas como sempre a MUG traz uns carros quadrados, enfeitados, só isso, sem falar que tinha muito verde, não achei um trabalho legal de cores. Parabéns à Boa Vista, acho que é a favorita. (Fábio Siqueira do Nascimento)
A minha favorita para ganhar o título é a minha querida MUG, mas talvez ela não ganhe, porque ultrapassou o tempo. (Carlos Magno Silva de Jesus)

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Boa Vista foi impecável! Maravilhosaaaaa! (Débora Lopes)
A Novo Império também fez bonito. (Douglas Rodrigues)
Sensacional o desfile da Boa Vista!! Homenageou muito bem a música capixaba, incluindo seus cantores, bandas e também os festivais, como o Dia D, que acontecia na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Acho que pintou a campeã do carnaval de 2020. (Jardel Siqueira)
Devido ao atraso na chegada de quatro minutos, não acredito que MUG será campeã , apesar do desfile lindo. (Luiz Carlos Conti)
Mesmo com os minutos excedentes, ainda acho que o troféu vai para o povo de Vila Velha, com a MUG. (Raphael Santana)
Não é possível a MUG, com tanto que erro na avenida, ser a favorita. Isso é insano. (Wilson Barbosa)
A MUG teve o melhor desempenho na avenida. Sambou na cara das inimigas, aceita que dói menos! (Karina Pinheiros)
Vai dar Boa Vista, se houver justiça. (Nealdo Zaidan)
Mais uma estrela no peito. Muita emoção. A Boa Vista como sempre dando conta do recado. Show demais. A nossa Águia fez o Sambão do Povo pocar. Orgulho capixaba. (Valdirene Corrêa Vasconcellos)

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Só desfilaram essas duas escolas? Parece que foi, porque já virou uma panelinha esse título do Carnaval de Vitória. (Neidinha Henrique)
Tem que dar oportunidade às outras escolas, se não fica sempre as mesmas. (Tania Regina Pereira Coutinho)
A Novo Império estava lindíssima. Vamos valorizar outras agremiações. (Katty Nascimento)
Apesar dos contratempos com a São Torquato, o final do desfile foi emocionante, vendo muita gente ainda no Sambão, com o sol já quente. As pessoas saíram dos camarotes e foram para a pista, logo atrás da escola, cantando o samba da mesma. Pode não ter favoritismo ao título, mas sem dúvidas a emoção contagiou. (Ingrid Porto Nascimento)
Amei, fiquei até o final do desfile, chorei de emoção. Parabéns à Boa Vista, você foi nota 1000. (Penha Gomes)
São Torquato estava linda, pena que quebrou carro. Minha escola predileta é a São Torquato mais a Boa Vista merece o primeiro lugar. (Evangelina Seraphim Gomes)
As escolas de Vitória evoluíram muito, mas ainda pecam nos carros alegóricos, sempre dando problemas. Bora motorizar, galera! Quem sabe assim acabem com esse problema! (Ruth Rocha)
Uma cidade desta, que passou o que passou, não deveria fazer carnaval. (Francisco José Bernardo)
Realmente são lamentáveis os últimos acontecimentos. Mas quem vai arcar com a despesas e a renda das pessoas que dependem desse evento e estavam esperando por ele? (Alan Thomy Francisco)
Muito investimento para nada. Amanhã ou depois, muitos vão em postos de saúde e não tem um médico, não tem atendimento, e a desculpa é sempre a mesma: os cofres públicos estão vazios, sem verbas para contratar profissionais. (Elizeu Lenke)
Essas pessoas que criticam carnaval, bloco, festa de rua, futebol, rua de lazer, churrasco na casa do vizinho etc., porque não compram um sítio lá em Divino São Lourenço e vão morar lá? Com certeza lá não vai ter agitação e vocês poderão viver sua vida sossegada como querem! (Junior Klippel)

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