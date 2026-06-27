Juliano Cazarré rebate acusações de ex-babá e diz que vai provar inocência na Justiça

O ator Juliano Cazarré se manifestou pela primeira vez sobre o processo trabalhista movido por uma ex-babá que trabalhou para sua família. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de sexta-feira (26), ele negou todas as acusações feitas pela ex-funcionária e afirmou que confia na Justiça para esclarecer o caso.





A ação, revelada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, pede uma indenização de R$ 225.686,20. No processo, a ex-babá alega que enfrentava uma rotina exaustiva de trabalho, com jornadas que poderiam chegar a 14 horas por dia, além de pernoites obrigatórios, chamados durante a madrugada para cuidar das crianças e outras atividades domésticas. Ela também acusa o casal de assédio moral e irregularidades no pagamento do salário.





Ao comentar o caso, Cazarré afirmou que decidiu gravar o vídeo por não aceitar, segundo ele, as acusações que considera injustas.





O ator explicou que a profissional foi contratada com carteira assinada e salário de R$ 5.500. De acordo com sua versão, após receber o primeiro pagamento, a funcionária teria reclamado dos descontos previdenciários e solicitado que parte da remuneração fosse paga fora da folha de pagamento, enquanto aguardava o prazo legal para uma nova contratação com salário registrado menor. Segundo Cazarré, o casal aceitou o pedido para não perder a funcionária, embora reconhecesse que a prática não era a ideal.





Ele também contestou as alegações sobre excesso de jornada. Conforme relatou, a babá trabalhava em uma escala de segunda a quinta-feira e permanecia hospedada em uma suíte localizada na edícula da residência, separada da casa principal. Por esse motivo, segundo ele, ela não era acionada durante a madrugada.





Ainda de acordo com o ator, a principal responsabilidade da funcionária era cuidar do filho caçula, Estevão, hoje com dois anos. Ele afirmou que a profissional tinha duas horas de intervalo para almoço e que os demais filhos não ficavam sob seus cuidados integrais. As tarefas descritas por Cazarré incluíam auxiliar no café da manhã, acompanhar o bebê durante o dia e receber duas das crianças após a escola no período da tarde.





Outro ponto rebatido pelo artista foi a acusação de que a funcionária teria sido impedida de procurar atendimento médico após apresentar uma reação alérgica. Segundo ele, a ex-babá informou que havia passado mal após uma consulta odontológica e recebeu autorização para deixar o trabalho. Cazarré afirmou ainda que a esposa, Leticia, chegou a marcar uma consulta com uma dentista particular, custeada pela família, mas a profissional não compareceu ao atendimento.





O ator declarou que episódios semelhantes de faltas e mudanças de planos teriam abalado a confiança do casal, levando ao desligamento da funcionária.





No vídeo, Cazarré também negou qualquer prática de assédio moral. Ele afirmou que a ex-babá sempre foi tratada com respeito e que diversos pedidos feitos por ela durante o período de trabalho foram atendidos, como antecipação de férias e instalação de ar-condicionado no quarto onde permanecia durante a semana.





Segundo o artista, após a demissão houve uma tentativa de acordo intermediada pelo Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, com uma proposta de R$ 8.500. Ainda conforme sua versão, a ex-funcionária não aceitou a negociação e optou por ingressar com a ação judicial.





Ao encerrar o pronunciamento, Juliano Cazarré afirmou que possui documentos e provas para contestar as acusações apresentadas no processo e disse acreditar que o caso será esclarecido pela Justiça.





Até o momento, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Município do Rio de Janeiro não havia se pronunciado sobre a tentativa de acordo mencionada pelo ator