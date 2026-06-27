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Apenas arranhões

Motorista sai ileso após caminhão cair em rio em Cachoeiro de Itapemirim

Outro motorista, que passava pelo local no momento do acidente, ajudou o caminhoneiro a sair do veículo, que ficou com a cabine totalmente submersa

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 11:53

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

27 jun 2026 às 11:53
Um caminhão caiu no rio na ES 482, em Cachoeiro de Itapemerim. O motorista foi socorrido por uma pessoa que passava no local e não ficou ferido
Cabine do caminhão ficou totalmente submersa no rio, em Cachoeiro de Itapemirim  Antônio Esteves

Um caminhoneiro saiu ileso após o caminhão que dirigia cair dentro de um rio e ficar com a cabine  totalmente submersa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã de sábado (27), na ES 482, altura do bairro Arariguaba, num local conhecido como “curva do caixão”.


Apesar do grande susto, o motorista, identificado como Vanderlei Balbino Ferreira, de 53 anos, sofreu apenas arranhões. Ele conta que fazia o trajeto com o objetivo de descarregar o caminhão, quando tentou desviar de um motociclista que realizava ultrapassagem no sentido contrário e caiu no rio. 


Para sair do caminhão, ele contou com a ajuda de outro motorista que passava pelo local no momento do acidente. Antônio Esteves, que foi quem socorreu Vanderlei, disse que foi até a margem do rio e usou um pedaço de madeira para puxar o motorista, que conseguiu sair pela porta do carona. “Foi um livramento”, comenta Antônio, já que o caminhão caiu na parte rasa do rio.


Antônio chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, como não houve ferimentos graves, a vítima não precisou de atendimento médico.

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