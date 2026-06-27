Motorista sai ileso após caminhão cair em rio em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhoneiro saiu ileso após o caminhão que dirigia cair dentro de um rio e ficar com a cabine totalmente submersa, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã de sábado (27), na ES 482, altura do bairro Arariguaba, num local conhecido como “curva do caixão”.





Apesar do grande susto, o motorista, identificado como Vanderlei Balbino Ferreira, de 53 anos, sofreu apenas arranhões. Ele conta que fazia o trajeto com o objetivo de descarregar o caminhão, quando tentou desviar de um motociclista que realizava ultrapassagem no sentido contrário e caiu no rio.





Para sair do caminhão, ele contou com a ajuda de outro motorista que passava pelo local no momento do acidente. Antônio Esteves, que foi quem socorreu Vanderlei, disse que foi até a margem do rio e usou um pedaço de madeira para puxar o motorista, que conseguiu sair pela porta do carona. “Foi um livramento”, comenta Antônio, já que o caminhão caiu na parte rasa do rio.





Antônio chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, como não houve ferimentos graves, a vítima não precisou de atendimento médico.