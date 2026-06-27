6 orações para o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é venerada como protetora e intercessora, oferecendo auxílio constante aos fiéis em suas necessidades Crédito: Imagem: Immaculate | Shutterstock

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vista como um símbolo de esperança e um refúgio em tempos de dificuldade, tem seu dia celebrado em 27 de junho — uma ocasião especial em que os fiéis católicos dedicam momentos de devoção e oração a essa figura maternal e protetora. Veja, a seguir, 6 orações que podem ser recitadas em momentos de perigo e dificuldade, em honra a esse dia sagrado.

1. Oração poderosa à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa Mãe, e obtende-me a graça de que estou precisando (faça o pedido) para que eu possa aproveitar essa graça para a glória de Deus e a salvação de minha alma.

Ó glorioso Santo Afonso, que, por vossa confiança na Bem-aventurada Virgem, conseguistes tantos favores e tão perfeitamente provastes, em vossos admiráveis escritos, que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria, alcançai-me a mais terna confiança para com nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Rogai-lhe, com insistência, que me conceda o favor que reclamo do seu poder e bondade maternal.

Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão da nossa Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, peço-vos que me atendas, para vossa glória e para o bem da minha alma. Amém.

2. Oração de agradecimento à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, agradeço-te por todas as graças e bênçãos que tenho recebido por tua intercessão. Tu és minha mãe e protetora, e a ti confio a minha vida. Agradeço-te por estar sempre ao meu lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Que eu possa sempre reconhecer as tuas graças e ser um testemunho vivo do teu amor. Amém.

3. Oração de amparo em momentos de aflição

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós Vos suplicamos, com toda a força do nosso coração, amparar a cada um de nós em Vosso colo materno nos momentos de insegurança e sofrimento. Que o Vosso olhar esteja sempre atento, para não nos deixar cair em tentação e para que, em Vosso silêncio, aprendamos a aquietar nosso coração e a fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a Ele pela paz no mundo e por nossasfamílias. Abençoai todos os Vossos filhos e filhas enfermos.

Iluminai nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus. Concedei-nos, ainda, muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para a maior difusão do Reino de Vosso Filho Jesus Cristo. Enfim, derramai no coração dos Vossos filhos e filhas a Vossa bênção de amor e misericórdia. Sede sempre o nosso Perpétuo Socorro na vida e, principalmente, na hora da morte. Amém.

A oração do manto protetor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é usada contra todos os perigos Crédito: Imagem: Rocketclips, Inc. | Shutterstock

4. Oração do manto de Nossa Perpétuo Socorro

Ó, Mãe do Perpétuo Socorro, estende o teu manto protetor sobre mim e sobre todos os meus entes queridos. Defende-nos de todos os perigos, físicos e espirituais. Concede-nos a força para resistir às tentações e a coragem para enfrentar as adversidades da vida. Que, sob a tua proteção , possamos caminhar seguros e em paz, confiantes no teu auxílio constante. Amém.

5. Oração pela família

Querida Mãe do Perpétuo Socorro, confio-te a minha família. Abençoa cada um de nós e protege-nos com o teu amor maternal. Ajuda-nos a viver em harmonia e união, superando as dificuldades com paciência e compreensão. Que o teu exemplo de amor e sacrifício inspire nossos corações a seguir o caminho do bem e da fé. Amém.

6. Oração de cura e consolo