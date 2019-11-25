Estudo mostra em qual das 78 cidades do ES é melhor investir

Índice de Ambiente de Negócios da Findes pode ser usado no planejamento dos gestores públicos Crédito: Pixabay

Um estudo inédito desenvolvido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio da equipe do Ideies, pode dar a largada para uma importante mudança de cultura na gestão dos municípios capixabas.

No próximo dia 27, a federação vai lançar o Indicador de Ambiente de Negócios (IAN). O levantamento - o qual a coluna teve acesso em primeira mão - traz um diagnóstico das 78 cidades do Estado em quesitos que passam pelos eixos infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. A partir dele, será possível identificar quais municípios oferecem as melhores condições para quem quer investir.

Além de o índice ajudar empreendedores a conhecerem melhor o potencial e as deficiências de cada lugar do Estado, a proposta é que o IAN também seja utilizado como uma ferramenta que auxilie gestores a tomar decisões que possam melhorar as condições de negócios, aumentar a competitividade, gerar mais emprego e renda, ou seja, estimular o desenvolvimento do Espírito Santo de uma maneira sustentada.

A coluna conversou com o diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive, que explicou que o estudo - desenvolvido durante aproximadamente dois anos - foi construído com uma base de 39 indicadores que irão ajudar prefeitos e suas equipes a terem um diagnóstico da situação local para que, a partir daí, eles possam planejar estratégias e elaborar ações que ataquem os principais gargalos identificados em cada cidade.

Saintive observou que um dos diferenciais do material é a forma como os municípios foram agrupados, nos chamados clusters, seis no total. As variáveis que foram usadas para definir os clusters foram: Índice de Gini, IDH, microrregião e população.

“A ideia era não ficar apenas no nível regional clássico, porque dentro da regional existem disparidades. Ao ‘clusterizar’ você agrega municípios que são semelhantes e podem se comparar, e assim eles conseguem saber qual seria o melhor município para se guiarem. Afinal, não seria justo comparar Vitória com Águia Branca ou com Ponto Belo, por exemplo”, explicou a coordenadora do estudo, Gabriela Vichi.

Saintive chamou a atenção ainda para o fato de o material trazer um banco de boas práticas.

"São 35 exemplos de políticas públicas que foram adotadas em outros municípios, inclusive do ES, que podem ser replicáveis pelos gestores. A proposta é não só dar uma nota, mas mostrar também um caminho" Marcelo Saintive - Diretor-executivo do Ideies

A ferramenta da Findes - que será atualizada anualmente - será detalhada no próximo dia 27, quando vai ser apresentada para os prefeitos capixabas por representantes da federação. O levantamento vai trazer um ranking geral, além de detalhar o comportamento de cada município de acordo com as principais variáveis abordadas.

O estudo é de extrema importância para um planejamento público de qualidade que garanta a melhoria das condições de vida para a população e de negócios para as empresas. Iniciativas como essa, entretanto, de nada adiantam se não forem utilizadas e trabalhadas com um objetivo claro. O diagnóstico está feito. Agora, a bola está com os gestores públicos.

“MUNICÍPIOS QUE NÃO SE PLANEJAM GASTAM ONDE NÃO DEVERIAM"

O Indicador de Ambiente de Negócios (IAN), elaborado pela Findes, pode ser um grande trunfo para gestores que forem capazes de analisar os dados e aplicar ações a partir deles. Para entender como os prefeitos devem receber essa ferramenta, a coluna conversou com o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Viana, Gilson Daniel. Confira.

Gilson Daniel é prefeito de Viana e presidente da Amunes Crédito: Reprodução Facebook/Gilson Daniel