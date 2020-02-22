Impostos sobre combustíveis são uma política de desenvolvimento ou comodismo?

O fato de julgarmos a referida iniciativa como descabida e temporalmente inconveniente não nos tolhe na avaliação de que há, e isso por conveniência, um certo comodismo na maneira de tributar certas categorias de produtos. Combustíveis é uma delas. Mas abrange também energia elétrica e comunicação. Todos esses produtos/serviços são de natureza difusa, portanto de amplo uso, que normalmente e indistintamente entram no dia a dia das pessoas, empresas e na composição do custo de um infindável número de produtos e serviços.

Reportando-nos à gasolina, o que podemos ver além da aparência é um longo e tortuoso percurso que vai da refinaria à bomba. O que se paga de ICMS é calculado sobre um preço presumido, adicionando aí no meio parcelas que somadas formam o chamado preço de pauta. E é sobre esse preço que incide a alíquota do ICMS. No final da linha, a carga tributária total – Estado mais União - atinge em média 43%. Talvez importe menos saber se essa carga é alta ou baixa, mas sim se faz parte de uma política de desenvolvimento clara para o país e não um simples comodismo.