Novos bairros planejados mudam a cara de cidades no ES

O bairro Costa Nova, em Vila Velha, será lançado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, com um VGV próximo dos R$ 200 milhões Crédito: Opportunity/Divulgação

Espírito Santo irá presenciar, a partir deste ano, um avanço na criação de novos bairros planejados com a retomada do mercado imobiliário , que tem estado aquecido desde o ano passado. Com a procura por novas opções de moradia – por conta do isolamento social, do tempo maior em casa e do home office – construtoras e incorporadoras estão investindo não apenas no lançamento de imóveis, mas de bairros inteiros para acompanhar a tendência do mercado.

Um dos exemplos é o lançamento, ainda neste ano, de um dos projetos mais grandiosos dentro da Grande Vitória : o bairro Costa Nova, localizado em Vila Velha , com acesso direto pela Rodovia do Sol e vista para o mar e a Reserva de Jacarenema. Lançado pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o novo bairro terá uma área total de 615,5 mil m² e na primeira fase terá quatro condomínios, com estimativa de 12 torres e 1,5 mil apartamentos. O valor geral de vendas (VGV) é próximo dos R$ 200 milhões.

R$ 200 milhões É O VALOR ESTIMADO DO VGV DO BAIRRO COSTA NOVA

O primeiro lançamento imobiliário do novo bairro, o condomínio Costa Mare, composto de duas torres já em construção, tem todos os apartamentos com vista oceânica e já gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, durante a fase de obras.

Para o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) Alexandre Schubert a criação de novos bairros é um tipo de empreendimento mais complexo e que contribuiu para levar o desenvolvimento a áreas limítrofes das cidades, uma vez que há poucos espaços dentro das regiões metropolitanas para se criar um novo bairro.

“Esses novos bairros, por serem projetados, atraem um público específico, de maior poder aquisitivo, que vai demandar serviços de qualidade, o que contribui para que sejam criados novos serviços. Com a pandemia do novo coronavírus, o espaço de moradia passou por uma ressignificância na vida das pessoas e as empresas do mercado de desenvolvimento urbano estão pensando nisso”, observa.

FORA DA GRANDE VITÓRIA

A Grande Vitória já foi palco de lançamentos de novos bairros que até hoje estão entre os mais cobiçados, como é o caso dos residenciais Arquipélago de Manguinhos e Alphaville, na Serra, e os industriais e empresariais Parque leste-Oeste, em Cariacica e TIMS, também na Serra. No entanto, com a escassez de terrenos na Grande Vitória para a criação desse tipo de empreendimento, a tendência é buscar outras regiões onde o valor do metro quadrado não esteja tão alto, que possa tornar o valor dos terrenos pouco competitivo.

Como é o caso da CBL, que tem investido na criação de novos bairros, com lançamentos que acontecerão, ainda no primeiro semestre deste ano, na região Norte do Estado, em Linhares, Fundão e Ibiraçu. “Em Linhares, estamos dando continuidade ao projeto bem sucedido do Lagoa Park, que entra em sua terceira expansão. Já o lançamento de Fundão será na Praia Grande, voltado para pessoas que desejam morar perto da praia ou que estejam em busca de uma segunda moradia. E, em Ibiraçu, iremos criar o primeiro bairro planejado da cidade”, conta o gerente comercial da CBL, Renato Nolasco Ferreira.

"Esses novos bairros, por serem projetados, atraem um público específico, de maior poder aquisitivo, que vai demandar serviços de qualidade" Alexandre Schubert - Diretor da Ademi-ES

Outro lançamento para este ano da CBL é o Bella Viana Park II, este dentro da Grande Vitória, impulsionado pelo crescimento da região. Segundo Renato Nolasco Ferreira, essa iniciativa foi “potencializada pelos investimentos em infraestrutura feitos pelo Grupo CBL, por meio da Nazca, com a construção de um centro comercial com supermercados, bancos e lojas comerciais, reforçam o desenvolvimento urbano local.”

E saindo do conceito de criação de bairros apenas residenciais, a Vaz Desenvolvimento Imobiliário, adiantou o lançamento de um complexo turístico e imobiliário em Santa Leopoldina, numa área de 2 milhões de metros quadrados, na Fazenda Barra do Magaraí, a 40 minutos da Grande Vitória.

“Serão três tipos de negócios diferentes, dentro da área que foi a fazenda onde nasceu o primeiro governador do Espírito Santo, Afonso Claudio. Inclusive, o casarão onde ele nasceu ainda existe e será restaurado para se tornar um restaurante”, adianta o diretor-presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz.

Como opção de segunda moradia, o projeto terá 428 unidades de chácaras com terrenos a partir de mil metros quadrados e será dividido em três fases: a primeira será o condomínio de chácaras, na sequência, o restaurante e, por último, o hotel. Haverá uma reserva ambiental e todo o complexo irá absorver mão de obra de moradores da região: serão 80 empregos diretos e 100 indiretos na implantação e 50 pessoas empregadas diretamente, durante o funcionamento do hotel.

“Esse projeto terá o conceito de um resort rural, mas com todas as facilidades da vida urbana. E também terá uma pegada mais sustentável, já que todas as residências terão de incluir em seus projetos captação de água da chuva e a utilização de painéis de energia solar”, observa Vaz.

Costa Nova: novos bairros vêm com toda a infraestrutura para receber empreendimentos Crédito: Opportunity/Divulgação

SAIBA MAIS

O que são bairros planejados? Bairros planejados são regiões pensadas em todos os detalhes para receber, de forma ordenada, residências e serviços, com foco na qualidade de vida das pessoas que irão morar no local. Na maioria das vezes, eles podem ser loteamentos, com toda a infraestrutura (saneamento e rede de energia), como também casas ou mesmo apartamentos. O que deve constar num projeto? Um projeto de bairro planejado é pensado desde a sua concepção, passando pelas vias de acesso, o posicionamento das quadras e lotes para que todo o seu potencial comercial e residencial seja aproveitado. Há também preocupação com os equipamentos comunitários, para serem de uso de todos. Quais os conceitos que regem os bairros planejados? Dois conceitos são importantes para esse tipo de região: pensar no bairro para o pedestre, com ruas de lazer e comércio próximo, e o conceito de inteligência, que possibilite, entre outras coisas, a utilização de recursos do bairro, o engajamento e capacitação das pessoas, além de desenvolvimento do comércio local e da economia. O que podemos esperar para futuros projetos? O mercado tem acompanhado os anseios das pessoas e futuros bairros planejados já deverão ter três conceitos embutidos em seus projetos. Inteligência artificial, que facilite a mobilidade, abastecimento das redes e prevenção da saúde pública. Essas regiões também devem contar com automação para melhorar o transporte e a limpeza públicos e uma mudança na matriz energética, com a utilização cada vez maior de recursos renováveis e energia limpa.

Fonte: Alexandre Schubert, diretor da Ademi-ES e Renato Nolasco Ferreira, gerente comercial da CBL.

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