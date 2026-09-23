Leilões de imóveis cresce no Brasil e se torna alternativa de investimento

Antes de fazer qualquer lance, o primeiro passo é verificar se o site e o leilão são legítimos. O crescimento desse mercado também atraiu fraudes, com páginas falsas que simulam plataformas de leilão e podem induzir o interessado a realizar pagamentos por imóveis que não estão realmente à venda.





Por isso, Gilmar Custódio recomenda confirmar a procedência do leilão, o leiloeiro responsável e a instituição proprietária do imóvel antes de qualquer pagamento.