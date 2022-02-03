Volta às aulas: problemas de visão podem prejudicar aprendizado dos alunos

No Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), três a cada 20 crianças no ensino fundamental precisam usar óculos. Crédito: Freepik

O ano letivo está começando nas escolas do ES e muitas crianças vão retornar ao ensino presencial após mais de um ano estudando remotamente. Tanto tempo em casa significa que esses alunos passaram grande parte dos dias na frente das telas, como computador, tablet e celular, o que pode acarretar problemas de visão.

No Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), três em cada 20 crianças do Ensino Fundamental precisam usar óculos. Na sala de aula, a dificuldade para enxergar pode atrapalhar o aprendizado, como explica a médica oftalmologista Dra. Valerya Schiffler, da Clínica Phoco.

"Voltar a esse ambiente após tanto tempo longe já é um desafio. É nessa idade escolar que descobrimos e diagnosticamos problemas de visão. Então, estar na sala e não enxergar o que o professor está escrevendo no quadro é prejudicial para absorver o conteúdo", alerta.

Para identificar um problema simples de visão, como a miopia, por exemplo, os pais devem ficar atentos.

"Não tem segredo, mas é preciso observar o dia a dia. Se o filho coça muito os olhos, aproxima do caderno para ler e aperta a vista para enxergar de longe, são fatores que podem e, provavelmente, indicam uma dificuldade para enxergar e, na maioria dos casos, a necessidade de usar óculos ou lentes”, orienta a especialista.

"Na sala de aula, a dificuldade para enxergar pode atrapalhar o aprendizado", como explica a médica oftalmologista Dra. Valerya Schiffler Crédito: Divulgação

ALGUNS SINTOMAS QUE PODEM INDICAR PROBLEMA DE VISÃO