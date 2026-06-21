Você está facilitando ou dificultando a vida das outras pessoas?

Pequenas regras de elegância que muita gente esqueceu.





-No elevador, primeiro deixe as pessoas saírem, depois entre.

-Na escada, mantenha-se à direita para facilitar a circulação.

-Não pare logo após passar por uma porta ou saída.

-Ao caminhar em grupo, não ocupe toda a calçada.

-Segure a porta para quem vem logo atrás.

-Use fones de ouvido em locais públicos.

-Evite colocar celulares, chaves e objetos sobre mesas de restaurantes.

-Se estiver atrasado, avise.

-Respeite a ordem das filas.

-No transporte público, deixe os passageiros desembarcarem antes de entrar.

-Não apoie os pés em cadeiras ou assentos.

-Responda convites, mesmo quando não puder comparecer.

-Durante uma conversa, evite olhar constantemente para o celular.

-Não utilize o viva-voz em ambientes compartilhados.

-Estacione respeitando os limites da vaga.

-Em escadas rolantes, fique à direita e deixe a esquerda livre.

-Não bloqueie corredores para conversar.

-Agradeça pequenos serviços e gentilezas.

-Em visitas especiais, leve uma pequena lembrança ao anfitrião.

-Adapte seu ritmo de caminhada à pessoa que o acompanha.





São detalhes simples, quase óbvios, mas que tornam a convivência muito mais agradável.

Até a próxima!