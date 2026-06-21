Você está facilitando ou dificultando a vida das outras pessoas?

Pequenas regras de elegância que muita gente esqueceu.
-No elevador, primeiro deixe as pessoas saírem, depois entre.
-Na escada, mantenha-se à direita para facilitar a circulação.
-Não pare logo após passar por uma porta ou saída.
-Ao caminhar em grupo, não ocupe toda a calçada.
-Segure a porta para quem vem logo atrás.
-Use fones de ouvido em locais públicos.
-Evite colocar celulares, chaves e objetos sobre mesas de restaurantes.
-Se estiver atrasado, avise.
-Respeite a ordem das filas.
-No transporte público, deixe os passageiros desembarcarem antes de entrar.
-Não apoie os pés em cadeiras ou assentos.
-Responda convites, mesmo quando não puder comparecer.
-Durante uma conversa, evite olhar constantemente para o celular.
-Não utilize o viva-voz em ambientes compartilhados.
-Estacione respeitando os limites da vaga.
-Em escadas rolantes, fique à direita e deixe a esquerda livre.
-Não bloqueie corredores para conversar.
-Agradeça pequenos serviços e gentilezas.
-Em visitas especiais, leve uma pequena lembrança ao anfitrião.
-Adapte seu ritmo de caminhada à pessoa que o acompanha.
São detalhes simples, quase óbvios, mas que tornam a convivência muito mais agradável.
Até a próxima!
Luciana Almeida é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.