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Luciana Almeida

Você está facilitando ou dificultando a vida das outras pessoas?

Pequenas regras de elegância que muita gente esqueceu

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 12:00

É preciso ser elegante em pequenas ocasiões
É preciso ser elegante em pequenas ocasiões Shutterstock

Pequenas regras de elegância que muita gente esqueceu. 


-No elevador, primeiro deixe as pessoas saírem, depois entre.

-Na escada, mantenha-se à direita para facilitar a circulação.

-Não pare logo após passar por uma porta ou saída.

-Ao caminhar em grupo, não ocupe toda a calçada.

-Segure a porta para quem vem logo atrás.

-Use fones de ouvido em locais públicos.

-Evite colocar celulares, chaves e objetos sobre mesas de restaurantes.

-Se estiver atrasado, avise.

-Respeite a ordem das filas.

-No transporte público, deixe os passageiros desembarcarem antes de entrar.

-Não apoie os pés em cadeiras ou assentos.

-Responda convites, mesmo quando não puder comparecer.

-Durante uma conversa, evite olhar constantemente para o celular.

-Não utilize o viva-voz em ambientes compartilhados.

-Estacione respeitando os limites da vaga.

-Em escadas rolantes, fique à direita e deixe a esquerda livre.

-Não bloqueie corredores para conversar.

-Agradeça pequenos serviços e gentilezas.

-Em visitas especiais, leve uma pequena lembrança ao anfitrião.

-Adapte seu ritmo de caminhada à pessoa que o acompanha.


São detalhes simples, quase óbvios, mas que tornam a convivência muito mais agradável.

Até a próxima!



Luciana Almeida é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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