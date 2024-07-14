Veja a importância da higienização e como lavar edredons e cobertas

Aprenda a lavar edredons e cobertas Crédito: Shutterstock

O inverno chegou e com as temperaturas mais baixas, é comum tirar os edredons e cobertas do fundo do armário. Afinal, quem não quer uma cama quente e aconchegante durante essa época do ano? Como o Brasil é um país tropical, a maioria das peças ficam guardadas boa parte do tempo, ficando sem uso. Assim, é necessária uma limpeza para que as bactérias e ácaros, que podem ocasionar manchas amareladas e mau cheiro, não afetem o sono.

Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI), o ácaro da poeira domiciliar é o responsável por cerca de 80% das alergias respiratórias. Para evitar que isso aconteça, Marinês Cassiano, especialista em produtos têxteis da 5àsec, revela a importância de higienizar corretamente os itens antes e durante o inverno.

A importância da higienização

Durante o uso, o edredom ou a coberta fica em contato direto com o corpo. Dessa forma, se estiver com resquícios de poeira, sujeira e apresentar aquele cheiro forte de guardado, além de causar possíveis alergias, a falta de higienização pode diminuir a vida útil da peça. São estes fatores que mostram a importância da higienização antes do uso e, principalmente, se o item também for utilizado por um longo período.

Como realizar a limpeza?

Os edredons e cobertores são peças muito pesadas e quando lavadas em casa, a limpeza total não é realizada por máquinas domésticas que, muitas vezes, não estão preparadas para receber este tipo de peça devido ao seu tamanho e peso. Além disso, dependendo do tecido, a máquina de lavar pode causar alguma deformidade nas fibras ou no enchimento do edredom. Neste caso, o mais indicado é levar a uma lavanderia especializada, que poderá realizar a limpeza completa de itens de diferentes tamanhos, desde o solteiro até o king size.

O processo será realizado seguindo todas as características do produto, podendo ser feita uma limpeza com água ou a seco, dependendo do tipo de edredom ou coberta. Outro fator importante que é por meio dos equipamentos industriais e dos insumos utilizados para a higienização, é possível economizar água e energia, preservar as fibras, aumentar a vida útil da peça e evitar deformidades.

Quando lavar o edredom?

Caso a peça não tenha uma sujeira aparente e seja usada com um lençol entre o edredom e o corpo, o recomendado é lavar mensalmente. Mas se animais de estimação dormem na cama ou caso tenha alguma mancha, é recomendado reduzir o tempo entre as lavagens. Para evitar ácaros, poeiras, bactérias ou cheiros desagradáveis nos cobertores, o ideal é lavar também na troca de cada estação.

Como armazenar?