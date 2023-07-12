Vasectomia acaba com a ejaculação? Médicos explicam o que acontece

A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos nem em seu desempenho sexual Crédito: Shutterstock

A vasectomia é um procedimento cirúrgico que consiste em secção e ligadura dos ductos deferentes, que são os canais responsáveis pela condução dos espermatozoides, por onde eles passam saindo dos testículos em direção à próstata e vesículas seminais.

O urologista Charbel Sassine El Zoghbi, da Unimed Vitória, explica que o acesso é realizado pelo escroto, com um pequeno corte de cada lado ou um corte único na rafe escrotal. "A cirurgia é realizada identificando e dissecando os canais deferentes, onde são seccionados e ligados com fio inabsorvível, na maioria das vezes se utiliza fio de náilon".

E a dúvida que muitos homens têm é se a cirurgia pode acabar com ejaculação. O médico é enfático: "Não, a ejaculação acontece normalmente, o volume dos espermatozoides no esperma não passa de 0,5%".

A cirurgia pode ser realizada com anestesia local ou associada à sedação. "Após o procedimento, como em toda pequena cirurgia, existe sim dor, porém em pequena intensidade, controlada muito bem com medicamentos", diz o médico.

"A dor da cirurgia normalmente fica por 2 a 3 dias, porém existe um possível desconforto testicular que pode estar associado à manutenção da produção dos espermatozoides e, como não tem para onde sair, acontece um aumento da pressão intratesticular e do epidídimo, causando esse desconforto. Normalmente ele melhora com o passar do tempo"

O médico diz que a vasectomia não causa mudanças nos hormônios do homem. E também não afeta a estética. "Pelo corte ser tão pequeno, não afeta a estética", diz Charbel Sassine El Zoghbi.

E A EREÇÃO?

O urologista Carlos Chagas, da Rede Meridional, explica que a vasectomia é um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. "A cirurgia interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez".

A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos nem em seu desempenho sexual. "O corte do canal deferente impede apenas a chegada dos espermatozoides até a uretra. O líquido produzido na próstata e na vesícula seminal continua sendo eliminado normalmente durante a ejaculação", conta Carlos Chagas.

"Depois de uma vasectomia, a ejaculação não sofre alterações. Ela permanece a mesma que era antes do procedimento. Tanto a capacidade da pessoa de ejacular quanto a aparência do fluido ejaculado permanecem inalteradas"

O urologista conta também ser mito que o procedimento afeta a ereção. "Muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção, mas estão completamente enganados. A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos, em seu desempenho sexual, no desejo sexual e no volume liberado de sêmen", explica Carlos Chagas.