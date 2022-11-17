"Vasectomia reversível": entenda cirurgia feita por Mc Cabelinho

MC Cabelinho fez uma cirurgia de vasectomia reversível Crédito: Repodução @Mccabelinho

O cantor Mc Cabelinho, de 26 anos, usou seu perfil nas redes sociais para contar aos seus seguidores que fez uma cirurgia de vasectomia e que não tem a pretensão de ter filhos atualmente. "Quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e, por isso, optei pela vasectomia reversível. Quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Quero continuar focado no meu trabalho".

Apesar de Cabelinho dizer que "optou pela vasectomia reversível", os médicos apontam que a vasectomia é um procedimento único e que pode ser revertido a qualquer momento. Tudo vai depender do tempo que a pessoa tem de operada, afinal as chances de reversão podem cair com o os anos.

Com a vontade de ter filhos no futuro, Cabelinho comprou um tênis de bebê para lembrá-lo do seu futuro filho. "Comprei esse tênis, deixei guardado e, toda vez que eu olho para ele, imagino uma voz dizendo: 'Papai, estou te esperando'. Eu também estou te esperando, filho (a), mas deixa eu resolver umas coisas antes. Vou preparar sua chegada! Vai ser tudo planejado".

O QUE É

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o procedimento e como ele realmente funciona na contracepção masculina. O médico Camilo Milanez, membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e urologista assistente do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), explica que vasectomia é o procedimento cirúrgico de esterilização masculina através do qual um "pedaço" do ducto deferente (canal que transporta os espermatozoides) é ligado ou seccionado, e aí no sêmen não há mais a presença de espermatozoides.

O urologista faz uma ou duas incisões na pele da bolsa testicular até identificar e seccionar ou ligar os ductos. Pode ser feita com anestesia local.

"A vasectomia é indicada para todo homem que não deseja mais ter filhos. Há uma lei específica que define que a idade mínima é de 21 anos, e que não precisa ser respeitada caso o homem já tenha pelo menos dois filhos"

O urologista ressalta que vasectomia é um procedimento reversível. "Caso após ter feito a cirurgia o homem mude de ideia e queira ter mais filhos, é possível revertê-la. Mas não é garantia de sucesso. Quanto mais tempo tem que o homem fez a vasectomia, menos chance tem da reversão dar certo", diz Camilo Milanez.

Segundo Camilo, as estatísticas variam, mas no geral as chances de sucesso da reversão até três anos após a vasectomia são de 70 a 80%. A cada ano que passa essa taxa de sucesso vai diminuindo, tanto que depois de dez anos após a vasectomia as chances remontam a menos de 5% em geral.

O urologista Fernando Chagas, da Unifert, é mais otimista em relação ao prazo para a reversão. "Vasectomia até 10 anos a chance de sucesso é de 80%. Já de 10 a 20 anos, a chance média é de 60%", diz Chagas.

CUIDADOS

O urologista Danilo Galante explica que o cirurgião deve se atentar e ter o cuidado de perceber que todo o paciente pode mudar de ideia e querer reverter este processo. "Sabemos estatisticamente que, até 10% dos pacientes, em algum momento, se arrependem, o que não significa que eles vão atrás da reversão. Por esta razão, o cirurgião deve realizar o procedimento de uma forma que seja mais passível de reversão, lesionando o mínimo possível o ducto deferente".

A cirurgia da vasectomia é uma das mais simples para o urologista, isenta de complicações como perda de libido ou de ereção. "As principais complicações são a de qualquer cirurgia como sangramento, hematoma, dor local e infecção, todavia não existem grandes preocupações a serem passadas ao paciente. Antes do procedimento, devemos desencorajar os homens que desejam se submeter a esta técnica se eles não estão convictos disso", diz o médico.