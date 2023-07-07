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Doenças orificiais

Sangue nas fezes: o que pode ser e qual o tratamento indicado

Quando há sangue no papel higiênico ou em meio às fezes, na maioria das vezes, é um sinal de que algo não vai bem com o organismo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 09:00

Sangue nas fezes: mulher sentada no vaso
Sangue nas fezes pode significar de que algo não vai bem com o organismo Crédito: Shutterstock
Ver sangue no papel higiênico após evacuar pode causar um susto na pessoa. E também ser um sinal de atenção, já que na maioria das vezes, pode significar de que algo não vai bem com o organismo. A coloproctologista Ana Paula Moscon Marçal, da Unimed Vitória, conta que o sangramento nas fezes nunca pode ser considerado um sinal normal do organismo.
"As causas mais comuns são doenças orificiais (hemorroidas, fissuras), mas sempre se deve passar pelo especialista, a fim de descartar causas mais graves como doenças inflamatórias do intestino ou até neoplasias", diz Ana Paula Moscon Marçal. 
As hemorroidas são as mais frequentes causas do sangramento nas fezes. "Elas são as causas mais frequentes e o tratamento depende do grau em que se encontram, variando de tratamento clínico com pomadas e mudança de hábitos de higiene até cirurgias", explica Ana Paula Moscon Marçal.
"Sangramento nas fezes pode ser um dos primeiros sinais da doença inflamatória intestinal, bem como alteração no hábito intestinal, perda de peso e outras alterações sistêmicas do organismo. Doenças inflamatórias intestinais são condições inflamatórias crônicas que podem acontecer em todo o trato intestinal ou parte dele (exemplo doença de Crohn, retocolite ulcerativa)."
A coloproctologista Mônica Vieira Pacheco, da Rede Meridional, diz que a presença de sangue nas fezes não é normal, sendo necessário procurar um proctologista, para o exame proctológico e identificação da possível causa. "Entre as causas mais comuns de sangue nas fezes estão a doença hemorroidária, a fissura anal, os tumores no intestino, a doença inflamatória intestinal e as inflamações no reto".
Quando há uma inflamação crônica no intestino, é comum que um dos sintomas seja o sangramento nas fezes. Mas, o que são as doenças inflamatórias intestinais?
"São doenças onde ocorre uma inflamação importante na parede intestinal, secundárias a uma alteração imunológica, levando a formações de úlceras na mucosa do intestino e, consequentemente, sangramento, dor abdominal, diarreia, saída de muco nas fezes entre outros sintomas", conta Mônica Vieira Pacheco.

SANGUE NAS FEZES PODE SER SINAL DE CÂNCER

O sangue nas fezes pode ser um dos primeiros sinais de câncer, principalmente se acompanhado de emagrecimento não intencional ou alteração do hábito intestinal. Ana Paula Moscon Marçal conta que a partir de 45 anos é recomendada a realização de colonoscopia em todos os pacientes, a fim de fazer o rastreamento. "Exame proctológico também é extremamente importante para descartar lesões na região do canal anal que podem passar despercebidas durante a colonoscopia. Alguns casos especiais, como a história familiar, exigem antecipação do exame", alerta a médica.
As principais recomendações para evitar sangue nas fezes são ter uma alimentação saudável, a ingesta adequada de água e a prática regular de atividades físicas, a fim de regular o intestino e evitar doenças orificiais, como hemorroidas e fissuras. "Outra prática a ser condenada é o uso de papel higiênico, que pode por atrito gerar sangramento", diz Ana Paula Moscon Marçal.
A médica diz que o ideal é passar por uma consulta médica e avaliação da real causa do problema. "O tratamento pode variar de mudanças dos hábitos de higiene, uso de pomadas, procedimentos ambulatoriais e até mesmo cirurgia", finaliza Ana Paula Moscon Marçal.

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