Unha encravada: veja as causas e o tratamento indicado para a condição

Além do desconforto e da dor, é possível observar o inchaço e a vermelhidão na unha doente Crédito: Shutterstock

Só quem já sofreu com unha encravada, sabe o quanto essa experiência pode ser dolorida e desconfortável. Apesar do nome científico, onicocriptose, é pelo nome popular que ela é unanimemente conhecida: unha encravada.

A situação nada mais é do que uma condição na qual o canto de uma unha vai crescendo e penetrando na carne do dedo, causando ferida e inflamação no local, gerando vermelhidão e pus, além de toda dor e desconforto. Normalmente afeta o dedão do pé, mas pode ocorrer em qualquer dedo. O problema, em geral, acontece por pressão sobre a unha em contato com a carne.

Ela pode vir pela deformação da pisada, necessitando o uso de uma palmilha para corrigir, pelo uso excessivo de sapatos, principalmente o sapato de bico, o sapato de EPI, com bico de aço, geralmente usado em empresas em situações de risco, por bombeiros e outros profissionais. "Há também o fator genético, quando o formato do pé já predispõe a unha encravada. Há tratamentos diversos para todos os casos, mas precisamos estudar caso a caso para buscar um melhor atendimento", explica a podóloga Marta Botelho.

Os sinais e sintomas da unha encravada são facilmente percebidos. Além do desconforto e da dor, é possível observar o inchaço e a vermelhidão na unha doente, incluindo sangramento ou pus nos casos de inflamação, podendo haver carne esponjosa e deformação do dedo, sangramento e dificuldade para caminhar.

Veja as causas da unha encravada

Uso excessivo de sapatos apertados ou de bico fino;



Prática de alguns esportes como corrida, ballet e futebol, ou qualquer outra atividade que usa os pés de maneira intensa ou com grande risco de causar trauma nas unhas dos pés;



Unhas aparadas ou cortadas de maneira errada;



O dedo quando muito largo ou desviado pode favorecer o aperto causado pelos calçados;



Uso de meias sintéticas ou apertadas.



TRATAMENTO

Muitas pessoas tentam resolver o problema em casa, de maneira caseira e errada, podendo causar sangramento, infecção e até deformação na unha. "Há o risco de descolar a unha na hora de cortar trazendo complicações. O podólogo vai fazer o corte certo na unha além de todo o procedimento de maneira higiênica e segura. A atenção precisa ser ainda maior ao se tratar de pessoas que são diabéticas, pois elas correm um risco maior de complicações", diz Marta Botelho, indicando que as pessoas sempre procurem os profissionais nestes casos.