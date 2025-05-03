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Cinema

'Ainda Estou Aqui' vai estrear no catálogo da Netflix nos EUA

Filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional está disponível no Brasil para streaming no Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 14:16

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, "Ainda Estou Aqui" vai entrar no catálogo da Netflix nos Estados Unidos. O filme brasileiro tem previsão de estreia na plataforma de streaming no dia 17 de maio. No Brasil, a produção está disponível pelo Globoplay.
O longa é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e mostra a busca de Eunice por respostas sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no Brasil. O filme recebeu três indicações ao Oscar, além de ter levado prêmios como o Globo de Ouro conquistado por Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz de Drama, e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano.
“Ainda Estou Aqui” retrata a emocionante história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar no Brasil (Imagem: Alile Dara Onawale | Divulgação)
Filme retrata a história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar  Crédito: Alile Dara Onawale | Divulgação
Com grande aceitação no mercado internacional, "Ainda Estou Aqui" segue cativando o público estrangeiro. Na última quinta-feira (2), a produção estreou na Coreia do Sul com sessões esgotadas no Festival Internacional de Cinema de Jeonju, um dos mais importantes do país.
As premiações e a crítica positiva têm ajudado o longa brasileiro a atrair espectadores e dialoga com um passado político semelhante dos coreanos. A história se passa na década de 1970 e apresenta a trajetória da família Paiva, desde os dias comuns até a data em que Rubens Paiva é levado por militares brasileiros e desaparece sem deixar rastros.
A produção de Walter Salles é estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello, com um elenco formado por Valentina Herszage, Maeve Jinkings, Antonio Saboia, Olívia Torres, Humberto Carrão, Dan Stulbach, Charles Fricks, Luiz Bertazzo, entre outros.

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