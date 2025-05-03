'Ainda Estou Aqui' vai estrear no catálogo da Netflix nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, "Ainda Estou Aqui" vai entrar no catálogo da Netflix nos Estados Unidos. O filme brasileiro tem previsão de estreia na plataforma de streaming no dia 17 de maio. No Brasil, a produção está disponível pelo Globoplay.

O longa é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e mostra a busca de Eunice por respostas sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no Brasil. O filme recebeu três indicações ao Oscar, além de ter levado prêmios como o Globo de Ouro conquistado por Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz de Drama, e o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano.

Filme retrata a história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar Crédito: Alile Dara Onawale | Divulgação

Com grande aceitação no mercado internacional, "Ainda Estou Aqui" segue cativando o público estrangeiro. Na última quinta-feira (2), a produção estreou na Coreia do Sul com sessões esgotadas no Festival Internacional de Cinema de Jeonju, um dos mais importantes do país.

As premiações e a crítica positiva têm ajudado o longa brasileiro a atrair espectadores e dialoga com um passado político semelhante dos coreanos. A história se passa na década de 1970 e apresenta a trajetória da família Paiva, desde os dias comuns até a data em que Rubens Paiva é levado por militares brasileiros e desaparece sem deixar rastros.