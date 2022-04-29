Sinais do Coração: Convento da Penha fica vermelho para campanha

Convento da Penha iluminado em outra campanha, em 2018 Crédito: Vitor Jubini

Se você olhar para o Convento da Penha durante este fim de semana e encontrá-lo com a cor vermelha, não estranhe. O motivo é que o ponto turístico receberá uma iluminação especial, nesta sexta (29) e sábado (30), para sinalizar a campanha "Sinais do Coração".

A iniciativa é a mesma que iluminou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a cor vermelha no início do mês. Com apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a campanha visa contribuir com a conscientização sobre a importância do conhecimento sobre os sinais do coração (síndromes coronarianas crônicas e agudas) e também da adesão ao tratamento. Tudo isso de forma positiva, valorizando os benefícios e resultados de um estilo de vida mais saudável.

Cristo Redentor iluminado de vermelho para a campanha Sinais do Coração em 2019 Crédito: Vladimir Aguiar/Divulgação

NÃO TEM MILAGRE

A regra é clara. Para evitar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é fundamental, no dia a dia, ter uma dieta saudável, praticar de atividades físicas, não fumar, controlar os fatores de risco e, claro, ter acompanhamento médico regular. O ideal também é não deixar passar a data do seu check-up. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. E cerca de 30% das mortes anuais no país são causadas por essas doenças como o infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Isso representa aproximadamente 400 mil mortes por ano.

O cardiologista José Airton Arruda, presidente da (SBC-ES), conta que as principais doenças cardiovasculares são aquelas que acometem os vasos, como o infarto e o acidente vascular cerebral. "Também fazem parte desse cenário as doenças do miocárdio, também chamada miocardiopatias. E existem as doenças das válvulas cardíacas que quando nas suas formas graves podem levar a insuficiência cardíaca ou a morte".

Nas doenças que acometem os vasos cardíacos e cerebrais, o acúmulo de gorduras ou lipídios na parede dos vasos leva a formação de placas, também chamadas ateromas. "Essas placas causam obstruções e interrupções parciais ou totais do fluxo de sangue para órgãos vitais, como coração e cérebro. A obstrução completa dos vasos cardíacos leva ao infarto do miocárdio. As obstrução dos vasos cerebrais leva ao AVC. Essas manifestações são precipitadas por fatores de risco", explica o médico.

FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES

"Os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares são a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a dislipidemia (níveis elevados de gorduras no sangue), o tabagismo, o estresse, o sedentarismo, o histórico familiar de doença cardiovascular e a obesidade"

Outro fator importante que determina a probabilidade de ter um infarto é o estresse. Ele eleva a pressão arterial e aumenta a probabilidade de obstrução das artérias. "O estresse facilita a elevação da pressão arterial, altera padrões de alimentação e pode facilitar a ruptura de placas de ateromas no vasos", diz José Airton Arruda.

Para cuidar da saúde do coração, é preciso ter alguns cuidados como uma dieta saudável, praticar atividade física regular e controlar os fatores de risco. A atividade física, por exemplo, atua estimulando a produção de substâncias protetoras dos vasos, que reduzem as chances de formação de placas. Também ajuda no controle do peso, do diabetes e da pressão arterial.

QUANDO PROCURAR O MÉDICO?

Com tantos cuidados necessários, quando a pessoa deve procurar pelo médico? De maneira geral, pessoas que desejam iniciar atividades físicas, principalmente a partir dos 35 anos para homens e 40 anos para mulheres. "Se tiver fator de risco, em qualquer idade. A presença de história de morte, infarto ou AVC, presença de hipertensão na família ou na própria pessoa, ou outros fatores de risco sempre exigem acompanhamento médico", ressalta.