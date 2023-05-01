Saiba como prevenir e cuidar de irritações causadas pelo excesso de atrito

Quem já sofreu com assaduras na região das coxas, virilha e axilas sabe como é o incômodo. A dermatologista Paula Colpas, consultora da TheraSkin, explica que esse problema nada mais é do que uma dermatite friccional, lesão provocada pelo excesso de atrito da pele com algum tecido ou com o próprio corpo.
“Alguns fatores, como o calor e a umidade, também podem facilitar o surgimento dessas irritações, que acabam lesionando a pele”, destaca a médica, que complementa: “a prática de exercícios, como corridas e caminhadas, e atividades que exigem muita repetição, como dançar e pular, podem agravar os sintomas”.
As assaduras podem ocorrer nas regiões de dobras, como virilhas, axilas e coxas, pontos do corpo onde a pele é mais sensível. “Para quem tem as pernas grossas ou muito juntas, por exemplo, a fricção pode acontecer com mais intensidade. Uma dica é manter a pele hidratada, evitando, com isso, futuros incômodos”, conta a dermatologista.
Mas, se a pele já estiver lesionada por conta do exercício constante ou excesso de calor, a médica recomenda produtos que tenham ação reparadora e cicatrizante. Confira três dicas que podem ajudar na prevenção de assaduras, impedindo seu agravamento.
- Opte por tecidos leves e confortáveis: escolha roupas confortáveis e tecidos que permitam a respiração da pele, impedindo que ela fique ressecada. Dê preferência para as peças em algodão, principalmente nos dias mais quentes. Se for praticar exercícios, use, por exemplo, bermudas mais compridas, que ajudam a reduzir o atrito das pernas.
- Hidrate a pele: a pele seca se machucada é lesionada com mais facilidade. Por isso, mantenha a pele hidratada. Opte por cremes que ajudam a formar uma película protetora, mantendo a sua saúde e evitando possíveis desconfortos.
- Mantenha a região seca: o ideal é manter a pele mais seca e menos suscetível às assaduras. Se a região já estiver machucada, opte por produtos que atuam acalmando e suavizando as irritações.