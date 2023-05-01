Saiba como prevenir e cuidar de irritações causadas pelo excesso de atrito

Manter a pele hidratada e seca é fundamental para evitar incômodos Crédito: Shutterstock

Quem já sofreu com assaduras na região das coxas, virilha e axilas sabe como é o incômodo. A dermatologista Paula Colpas, consultora da TheraSkin, explica que esse problema nada mais é do que uma dermatite friccional, lesão provocada pelo excesso de atrito da pele com algum tecido ou com o próprio corpo.

“Alguns fatores, como o calor e a umidade, também podem facilitar o surgimento dessas irritações, que acabam lesionando a pele”, destaca a médica, que complementa: “a prática de exercícios, como corridas e caminhadas, e atividades que exigem muita repetição, como dançar e pular, podem agravar os sintomas”.

As assaduras podem ocorrer nas regiões de dobras, como virilhas, axilas e coxas, pontos do corpo onde a pele é mais sensível. “Para quem tem as pernas grossas ou muito juntas, por exemplo, a fricção pode acontecer com mais intensidade. Uma dica é manter a pele hidratada, evitando, com isso, futuros incômodos”, conta a dermatologista.

Mas, se a pele já estiver lesionada por conta do exercício constante ou excesso de calor, a médica recomenda produtos que tenham ação reparadora e cicatrizante. Confira três dicas que podem ajudar na prevenção de assaduras, impedindo seu agravamento.