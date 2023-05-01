Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Saiba como prevenir e cuidar de irritações causadas pelo excesso de atrito
Lesões

Saiba como prevenir e cuidar de irritações causadas pelo excesso de atrito

O problema nada mais é do que uma dermatite friccional, lesão provocada pelo excesso de atrito da pele com algum tecido ou com o próprio corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 08:00

Irritações causadas pelo excesso de atrito
Manter a pele hidratada e seca é fundamental para evitar incômodos Crédito: Shutterstock
Quem já sofreu com assaduras na região das coxas, virilha e axilas sabe como é o incômodo. A dermatologista Paula Colpas, consultora da TheraSkin, explica que esse problema nada mais é do que uma dermatite friccional, lesão provocada pelo excesso de atrito da pele com algum tecido ou com o próprio corpo.
“Alguns fatores, como o calor e a umidade, também podem facilitar o surgimento dessas irritações, que acabam lesionando a pele”, destaca a médica, que complementa: “a prática de exercícios, como corridas e caminhadas, e atividades que exigem muita repetição, como dançar e pular, podem agravar os sintomas”.
As assaduras podem ocorrer nas regiões de dobras, como virilhas, axilas e coxas, pontos do corpo onde a pele é mais sensível. “Para quem tem as pernas grossas ou muito juntas, por exemplo, a fricção pode acontecer com mais intensidade. Uma dica é manter a pele hidratada, evitando, com isso, futuros incômodos”, conta a dermatologista.
Mas, se a pele já estiver lesionada por conta do exercício constante ou excesso de calor, a médica recomenda produtos que tenham ação reparadora e cicatrizante. Confira três dicas que podem ajudar na prevenção de assaduras, impedindo seu agravamento.
  1. Opte por tecidos leves e confortáveis: escolha roupas confortáveis e tecidos que permitam a respiração da pele, impedindo que ela fique ressecada. Dê preferência para as peças em algodão, principalmente nos dias mais quentes. Se for praticar exercícios, use, por exemplo, bermudas mais compridas, que ajudam a reduzir o atrito das pernas.

  2. Hidrate a pele: a pele seca se machucada é lesionada com mais facilidade. Por isso, mantenha a pele hidratada. Opte por cremes que ajudam a formar uma película protetora, mantendo a sua saúde e evitando possíveis desconfortos.

  3. Mantenha a região seca: o ideal é manter a pele mais seca e menos suscetível às assaduras. Se a região já estiver machucada, opte por produtos que atuam acalmando e suavizando as irritações.

Veja Também

Novidades de beleza: protetores solares, esfoliantes e produtos para cabelo

Sérum facial: 7 lançamentos que ajudam a cuidar da pele

Vitamina C para a pele: veja os benefícios para o rosto e olheiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados