Protetor solar e pele negra: como evitar o efeito esbranquiçado

O uso diário do protetor solar traz diversos benefícios como a proteção contra radiação UVA e UVB, a prevenção contra o câncer de pele, contra o envelhecimento e manchas como melasma, além do controle de oleosidade. Porém, muitas pessoas com a pele negra ficam com vestígios esbranquiçados e com o tom da pele acinzentado ao aplicarem o produto.
O "white cast", nome dado à camada esbranquiçada que um protetor solar pode deixar na pele, é fruto dos componentes escolhidos pelos fabricantes. Já existem filtros que permitem a construção de um FPS alto sem deixar marcas brancas ou acinzentadas na pele.
A dermatologista Katleen Conceição explica porque isso acontece. "O filtro físico, também conhecido como inorgânico, é composto por minerais, como óxido de zinco e dióxido de titânio, e eles são os principais responsáveis por dar aspecto branco ('white cast') e também há alguns filtros químicos que também deixam esse efeito na pele".
"As melhores opções são os protetores com coloração para a pele negra. O ideal é utilizar um produto em textura sérum, oil free, gel creme e com tonalidades, principalmente para disfarçar possíveis manchas"
Muita gente ainda não consegue adquirir protetores solares exclusivamente voltados para a pele negra. A dermatologista diz que a pessoa pode misturar o filtro sem cor com a base da sua cor. "O ideal é ter uma consulta com o dermatologista para avaliar corretamente o seu tipo de pele e avaliar qual a melhor textura e o melhor tom de filtro com cor".
Katleen Conceição ressalta que, quem tem pele negra, tem maior quantidade de melanina. Porém, isso não colabora para ela estar mais protegida das manchas ou do câncer de pele. "A pele negra possui maior quantidade de melanina, o que confere uma fotoproteção natural de 13,5, protegendo-a mais, mas isso não quer dizer que ela não possa vir a ter um câncer de pele, além de a pele negra ter, naturalmente, uma tendência maior a desenvolver manchas". O filtro com fator 30 é suficiente, desde que seja reaplicado a cada três horas e o protetor deve ser reaplicado de uma a três vezes ao dia.
VEJA 9 OPÇÕES DE PROTETORES SOLARES
01
Anthelios Airlicium+ Fluido FPS 50, da La Roche-Posay
O protetor solar faz parte da linha antioleosidade da marca que, além de proteção solar, garante também a redução da oleosidade da pele durante seu uso. Disponível em três versões: sem cor, e nas cores 2.0 e 4.0. Com FPS 50, a versão fluida possui redução comprovada da oleosidade da pele em 39% em apenas uma semana de uso e 60% em quatro semanas.
02
Actine Colors, da Darrow
O protetor solar FPS 70 possui um complexo de ativos com Vitamina E + Sílica de ultra absorção, ajudando a prevenir a acne com um potente controle de oleosidade de até 12 horas. Além disso, apresenta uma textura fluida de rápida absorção, promovendo uniformização do tom da pele com uma cobertura duradoura. Possui alta concentração de pigmentos tendo particular importância no controle e na formação de novas manchas causadas em pacientes com melasma.
03
UV-Age Daily Aqua-Fluido Anti-Idade FPS 60, da Vichy
Protetor anti-idade com textura fluida, toque seco e oil-free/não oleoso. Desenvolvido para a pele brasileira, sua fórmula contém peptídeos pró-colágeno e frações probióticas para uma ação anti-idade, deixando a pele visivelmente mais firme, preenchida e revitalizada. O produto está disponível em três versões: sem cor, para acabamento invisível e nas cores 2.0 e 5.0, com cobertura leve e adaptáveis a diversos tons de pele.
04
Protetor Solar FPS 60, da Sallve
Tem acabamento hidratante e invisível na pele. Fórmula que oferece uma multi defesa: além da alta proteção contra UVA/UVB, ele também protege a pele contra os danos da luz azul e visível, infravermelho e poluição. Com vitamina E e carnosina, tem ação antioxidante, que previne os sinais do tempo, e ação antiglicante, que ajuda a preservar o colágeno da pele.
05
Eucerin Sun Pigment Control Tinted FPS 70
Disponível em duas cores: claro e médio, ele combina ingredientes e o poderoso ativo patenteado e exclusivo, Thiamidol, para reduzir a hiperpigmentação causada pelo sol, uniformizar a pele e manter cobertura muito alta. Os pigmentos presentes no produto entregam uma cobertura natural imediata das imperfeições da pele, para promover um tom mais uniforme, e ajudam na proteção contra a luz visível refletindo a radiação.
06
Fusion Water Color, da Isdin
Proporciona uma cobertura natural que uniformiza o tom da pele, disfarça imperfeições e proporciona um efeito matte. Com novas cores, a marca amplia sua proposta de fotoproteção facial com cor e cobertura natural para mais duas tonalidades (clara e escura). É um protetor solar facial com cor para uso diário, com fase aquosa e textura ultraleve e controle de oleosidade.
07
Nivea Sun Tripla Proteção Antissinais
Formulado com algas marinhas, o produto proporciona o efeito de pele renovada em quatro semanas e reduz rugas e linhas de expressão, mesmo na área dos olhos. Pode ser usado antes da maquiagem, para garantir máxima proteção solar ao longo do dia.
08
Neutrogena Sun Fresh Derm Care
Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito matte de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. A versão FPS 70 conta ainda com opções com ou sem cor, que garantem a uniformização do tom da pele com três tonalidades.
09
Neostrata Minesol Oil Control
Com eficácia avançada antioleosidade e anti-idade, o protetor solar reduz em até 86% a produção de oleosidade da pele em 28 dias. Contém Neoglucosamina, que proporciona uma pele mais lisa e uniforme, além de ter sensorial ultraleve que não derrete e nem pesa na pele. Tem controle ativo do brilho por 12 horas.