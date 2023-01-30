Protetor solar e pele negra: como evitar o efeito esbranquiçado

01

Anthelios Airlicium+ Fluido FPS 50, da La Roche-Posay

O protetor solar faz parte da linha antioleosidade da marca que, além de proteção solar, garante também a redução da oleosidade da pele durante seu uso. Disponível em três versões: sem cor, e nas cores 2.0 e 4.0. Com FPS 50, a versão fluida possui redução comprovada da oleosidade da pele em 39% em apenas uma semana de uso e 60% em quatro semanas.

02

Actine Colors, da Darrow

O protetor solar FPS 70 possui um complexo de ativos com Vitamina E + Sílica de ultra absorção, ajudando a prevenir a acne com um potente controle de oleosidade de até 12 horas. Além disso, apresenta uma textura fluida de rápida absorção, promovendo uniformização do tom da pele com uma cobertura duradoura. Possui alta concentração de pigmentos tendo particular importância no controle e na formação de novas manchas causadas em pacientes com melasma.

03

UV-Age Daily Aqua-Fluido Anti-Idade FPS 60, da Vichy

Protetor anti-idade com textura fluida, toque seco e oil-free/não oleoso. Desenvolvido para a pele brasileira, sua fórmula contém peptídeos pró-colágeno e frações probióticas para uma ação anti-idade, deixando a pele visivelmente mais firme, preenchida e revitalizada. O produto está disponível em três versões: sem cor, para acabamento invisível e nas cores 2.0 e 5.0, com cobertura leve e adaptáveis a diversos tons de pele.

04

Protetor Solar FPS 60, da Sallve

Tem acabamento hidratante e invisível na pele. Fórmula que oferece uma multi defesa: além da alta proteção contra UVA/UVB, ele também protege a pele contra os danos da luz azul e visível, infravermelho e poluição. Com vitamina E e carnosina, tem ação antioxidante, que previne os sinais do tempo, e ação antiglicante, que ajuda a preservar o colágeno da pele.

05

Eucerin Sun Pigment Control Tinted FPS 70

Disponível em duas cores: claro e médio, ele combina ingredientes e o poderoso ativo patenteado e exclusivo, Thiamidol, para reduzir a hiperpigmentação causada pelo sol, uniformizar a pele e manter cobertura muito alta. Os pigmentos presentes no produto entregam uma cobertura natural imediata das imperfeições da pele, para promover um tom mais uniforme, e ajudam na proteção contra a luz visível refletindo a radiação.

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Fusion Water Color, da Isdin

Proporciona uma cobertura natural que uniformiza o tom da pele, disfarça imperfeições e proporciona um efeito matte. Com novas cores, a marca amplia sua proposta de fotoproteção facial com cor e cobertura natural para mais duas tonalidades (clara e escura). É um protetor solar facial com cor para uso diário, com fase aquosa e textura ultraleve e controle de oleosidade.

07

Nivea Sun Tripla Proteção Antissinais

Formulado com algas marinhas, o produto proporciona o efeito de pele renovada em quatro semanas e reduz rugas e linhas de expressão, mesmo na área dos olhos. Pode ser usado antes da maquiagem, para garantir máxima proteção solar ao longo do dia.

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Neutrogena Sun Fresh Derm Care

Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito matte de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. A versão FPS 70 conta ainda com opções com ou sem cor, que garantem a uniformização do tom da pele com três tonalidades.

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Neostrata Minesol Oil Control