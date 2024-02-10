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Cotidiano

Promovendo uma nova quaresma

Independente de religião, esses quarenta dias entre o Carnaval e a Páscoa podem ser usados para realizar faxina em nossa alma

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Publicado em 

10 fev 2024 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Quaresma é momento de reflexão, de acordo com colunista
Quaresma é momento de reflexão, de acordo com colunista Crédito: Shutterstock
Que tal usar o período da Quaresma para incluir um novo hábito em sua vida?  Independente de religião, esses quarenta dias entre o Carnaval e a Páscoa podem ser usados para realizar uma boa faxina em nossa alma. 
A Quaresma é compreendida pela espiritualidade cristã católica como este tempo que nos provoca a tomar atitudes que aproximem nosso projeto de vida da vivência do amor de Deus. 
Unindo-nos em fraternidade e cuidado amoroso, somos despertados para a compaixão, discernimento e para o perdão.
Neste período, tente se resguardar, meditar, rezar mais, aproveite para estudar e, especialmente, perdoar para sair mais fortalecido do seu deserto pessoal.
E vou além. Quero lhe fazer uma proposta. Nosso estilo de vida moderno criou uma ruptura com a natureza e agora estamos mais familiarizados com edifícios do que com árvores. Já percebeu?
Que tal passear mais? Visitar os parques da sua cidade ou as praias que nunca foi? Passar mais tempo junto à natureza, não apenas diminui a depressão e o estresse, como também melhora nosso comportamento em relação aos outros. Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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