Por que temos vontade de alimentos calóricos no inverno? Crédito: Personare

Sim, a fome das células, que também pode ser chamada de fome do corpo, é um tipo de fome física, na qual o corpo solicita nutrientes para poder funcionar.

Cada pessoa sente e percebe de uma forma. Vou lhe dar alguns exemplos: irritabilidade, mau humor, baixa concentração, dor de cabeça, náusea, cansaço, entre outros sinais. Essas são as formas do corpo demonstrar a fome das células, quando essas já estão com muita fome.

A explicação dos alimentos calóricos no inverno

Uma outra forma de notar a fome das células é na variedade das estações. Por isso, no outono e inverno, quando começa a esfriar, preferimos alimentos que nos aquecem e também é comum que sejam mais calóricos, pois precisamos de mais energia para esquentar o corpo.

Tomar uma sopa quentinha de legumes ou um chocolate quente é melhor no verão de 40° ou no inverno com 10°? Tem diferença, certo?!

Essa é uma fome para ir se familiarizando aos poucos e conhecendo sua sabedoria interna. A cada refeição ou parada para um lanchinho, note as sensações que seu corpo lhe apresenta para escolher comer. É uma prática de parar por um momento e notar as sensações físicas.

Vamos praticar? Veja no vídeo como praticar Mindful Eating: