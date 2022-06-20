7 dicas para manter a imunidade fortalecida no inverno

Evite álcool e cigarro

Apesar do consumo de água ser menor em dias mais frios, é necessário manter o ritmo de ingestão do líquido. Claudia afirma que, ''além de ter papel essencial nas reações químicas do organismo, a água regula a temperatura corporal e ajuda na eliminação de toxinas, fatores essenciais para um sistema imunológico saudável''.

''Uma alimentação variada e colorida é essencial para garantir a ingestão de todos os nutrientes essenciais'', pontua a nutricionista. Ela recomenda frutas cítricas, vegetais verde-escuros, leguminosas, oleaginosas e fontes de proteínas animais e vegetais. No mais, é necessário se atentar à quantia de comida a ser ingerida: o melhor é não abusar dos carboidratos e apostar em alimentos naturais.

O frio, por vezes, é usado como desculpa para não treinar. Além de ser essencial para o corpo, a atividade física é benéfica para o sistema imunológico. Claudia ainda chama atenção para quem busca emagrecimento. Segundo Luz, ''as baixas temperaturas estimulam o metabolismo, devido à necessidade do corpo em produzir mais calor, estimulando os mecanismos de queima de gordura e potencializando a perda de peso''.

Não é novidade que uma boa noite de sono é essencial para uma boa saúde. Durante a noite, o organismo regula o metabolismo, libera hormônios importantes e renova as energias para o dia seguinte. Luz explica que, ''nesse processo, também é feita a manutenção do sistema imunológico, com a restauração das células de defesa'', e que apenas uma noite de sono mal dormido afeta esse equilíbrio.

A suplementação, se indicada por um especialista, é uma boa opção para fortalecer a saúde no inverno. ''A combinação entre própolis verde, zinco, vitamina C e cogumelo Agaricus blazei, por exemplo, é uma boa opção'', pontua a nutricionista. Claudia explica que ingredientes se completam para oferecer ao organismo os principais nutrientes essenciais para o desenvolvimento das células de defesa.

Tomar sol é a principal fonte de vitamina D, apesar dela ser encontrada também em alguns alimentos. ''Dentre muitas funções que tornam essa vitamina indispensável ao organismo, está também a modulação do sistema imunológico, como sugerem alguns estudos'', diz Claudia.