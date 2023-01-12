Pomada de cabelo pode levar a cegueira; Médicos explicam os perigos

Bielle Elizabeth teve cegueira temporária após utilizar uma pomada finalizadora no cabelo Crédito: Reprodução @bielle.e

A influenciadora Bielle Elizabeth revelou, através do Instagram, que teve cegueira temporária após utilizar uma pomada finalizadora no cabelo. Segundo ela, o produto foi utilizado nos fios rente à testa e, após algum tempo da aplicação, ela não conseguia mais “abrir o olho”.

O produto foi utilizado para fazer a técnica de baby hair — que modela os fios que crescem próximos à testa. O problema começou quando a influencer pegou chuva no local e a pomada escorreu até os olhos, que logo teve reação. “Lembro de estar com a minha amiga Mirela, falei pra ela ‘amiga, eu não estou enxergando nada, meu olho tá doendo, pode ter sido a maquiagem’. Fomos ao banheiro, lavei os olhos em abundância, a visão não voltou, mas a dor voltou”.

Bielle detalhou que a dor foi aumentando enquanto ela se encaminhava para o hospital. “Meu olho não conseguia mais abrir direito, é uma sensação de como se tivesse entrado um montante de areia, como quando venta e tava arranhando muito. E eu não conseguia nem mexer a pálpebra dos olhos”. Os médicos que atenderam a influenciadora receitaram colírio, pomada anestésica e uma pomada cicatrizante.

PERIGOS

O oftalmologista Luis Claudio Guillaumon, do Hospital Dia Campo Limpo, gerenciado pelo Centro de Estudos e Pesquisas 'Dr. João Amorim'', diz que alguns produtos de cabelo podem deixar sequelas, como cicatrizes na córnea, inflamações que podem comprometer fisiologicamente a saúde ocular e até alterações na pressão intraocular.

"A superfície ocular é muito sensível e sempre devemos evitar o contato direto. Existem outros produtos que incluem maquiagem, produtos para limpeza e produtos químicos para o cabelo, como tinturas ou alisamentos. Estes produtos podem conter compostos químicos como ácido salicílico, hidróxido de sódio e amônia, que podem ser prejudiciais para os olhos. Podem até ser a porta de entrada para outras patologias", diz Luis Claudio Guillaumon.

Para minimizar o risco de danos à visão, é importante tomar cuidado na aplicação e manuseio de produtos com compostos químicos, como usar luvas protetoras e evitar contato direto com os olhos. É recomendado seguir as instruções de uso e armazenamento dos produtos de maneira correta. "Em casos de produtos capilares atingirem os olhos, recomenda-se lavar os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos e procurar atendimento médico imediatamente", alerta o médico. A lavagem pode ser feita com soro fisiológico, mas água corrente também pode ser utilizada.

PRODUTOS QUÍMICOS

O oftalmologista Leonardo Marculino, do Hospital Cema, diz que os perigos dos cosméticos ocorrem quando eles entram em contato com os olhos. "Alguns tipos de cosméticos, se estiverem próximos dos olhos ou forem voláteis, podem causar irritação. Agora quando eles entram em contato direto com o olho, eles vão gerar algum tipo de lesão na superfície ocular, que pode até fazer com que a pessoa sinta muita dor, baixa de visão ou até algum tipo de infecção, dependendo do tamanho do machucado que se formar no olho da pessoa".

O médico explica que dificilmente algum cosmético vai levar a machucado ou baixa de visão permanente, pois, geralmente, quando esse produto entra em contato, a pessoa percebe e tenta limpar, lavar para tentar retirar o que machucou o olho. "Exceto se o machucado infeccione na sequência, e aí sim pode gerar um dano definitivo. Outra situação é se ele entrar em contato com os olhos e o paciente não conseguir remover", diz Leonardo Marculino.

Todo produto de beleza possui compostos químicos e não é feito para entrar em contato com o olho. "A não ser os cosméticos específicos, como aqueles antienvelhecimento, indicado para a área em volta dos olhos. Mesmo estes (como as pomadas para cabelo), se entrarem em contato com os olhos, vão machucar, pois o PH é diferente, tem substâncias que são agressivas aos olhos, então podem machucar. Alguns produtos, como o formol, podem ser voláteis e irritar a superfície do olho, mesmo sem entrar em contato com o olho".