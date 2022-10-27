Peeling de fenol: tratamento não é indicado para todos; entenda os riscos

Peeling de fenol: vídeo de mulher viralizou após procedimento Crédito: Reprodução/Tik Tok

Um vídeo mostrando um tratamento de beleza viralizou nas redes sociais. Nas imagens, mostra o rosto da mulher passando pelas etapas de recuperação do procedimento chamado peeling de fenol. O vídeo chamou a atenção do público pela condição da pele após a aplicação do ácido e também pela transformação facial depois de 21 dias. O procedimento causa uma descamação intensa e formação de crostas, propiciando a troca da pele.

O dermatologista Ricardo Tiussi, do Instituto Pele, explica que o procedimento é um peeling profundo, que promove o rejuvenescimento facial com resultados expressivos. Enquanto os peelings mais superficiais ou médios atuam na camada córnea da pele, ou seja, na epiderme, o peeling de fenol atinge as camadas mais profundas da derme e age sobre lesões como rugas, flacidez, manchas e cicatrizes.

“Por ser uma substância ácida, ao ser aplicado na face, o fenol vai penetrando na pele 'apagando' a memória antiga, até destruir parcialmente a camada basal. Após a aplicação do fenol, uma máscara oclusiva, com propriedades calmantes, é colocada sobre a pele”, explica o médico.

Com o peeling de fenol, a pele antiga é praticamente liquefeita e uma nova camada surge. A derme se recupera com a formação do colágeno novo, que a deixa mais consistente, conferindo um aspecto visivelmente rejuvenescido, com menos rugas, flacidez, aspereza, sulcos, manchas e mais firmeza.

"O procedimento é agressivo, deixa a pele com queimaduras, por isso, a importância de um médico experiente e do procedimento ser realizado em um centro cirúrgico ou em ambulatório monitorado, devido à anestesia e diversos outras complicações, consideradas normais durante a aplicação"

RISCOS

Apesar dos resultados mostrados no vídeo, o peeling de fenol não é indicado para todos os tipos de pele. A dermatologista Endrika Trindade Magnago diz que as indicações são bem específicas e o procedimento tem bons resultados em peles brancas (fototipo I e II) e com rugas e sulcos profundos.

"O peeling de fenol age como qualquer peeling químico forte provocando uma queimadura controlada na pele com o objetivo de promover renovação celular. Se todos os protocolos de segurança não forem corretamente aplicados podem ocorrer queimaduras graves, cicatrizes hipertróficas, atróficas, hiperpigmentação ou despigmentação da pele. E como o fenol é cardiotóxico, ou seja, tem efeito nocivo sobre o coração e rins, pode também provocar uma arritmia e até uma parada cardíaca", ressalta a médica.

"No pós-procedimento, o paciente sente muito desconforto e dor horas após a aplicação. A pele fica escurecida, o rosto inchado, se formam crostas que não podem ser removidas de forma alguma, só no consultório, com auxílio do médico. A higienização é feita de forma especial e não se pode sair de casa ou pegar sol em hipótese alguma"

ACOMPANHAMENTO MÉDICO

O procedimento causa uma descamação intensa e formação de crostas, propiciando a troca da pele. “É um procedimento muito agressivo, pois atinge as camadas mais profundas da pele. O fenol pode causar alterações no coração, no rim e no fígado. É preciso preparo físico e psicológico prévio, acompanhamento médico e monitoramento cardíaco durante o procedimento, já que é usada anestesia. Também é necessário acompanhamento no período de recuperação, porque podem surgir complicações”, alerta o dermatologista Bruno Lages, da Clínica Otávio Macedo & Associados.

O médico diz que o procedimento deve ser feito em clínica (quando feita em pequenas áreas do rosto) ou ambiente hospitalar (na face toda como o procedimento que viralizou), já que nesses espaços há equipamentos para acompanhar as condições cardíacas do paciente. “A pele precisa estar limpa e desengordurada para receber o fenol. É passado com uma espátula ou gaze, em movimentos controlados, porque se a substância penetrar rápido demais na pele pode causar uma intoxicação. O fenol é aplicado por áreas divididas no rosto e a cada aplicação é preciso esperar até 20 minutos para que a substância seja metabolizada”, complementa.

A recuperação do peeling de fenol pode levar até três meses. Nesse período, a pele fica com aspecto de vermelhidão, sensação de queimação e inchaço. Além disso, podem surgir infecções, manchas temporárias e cicatrizes queloides. Os resultados podem demorar até seis meses, porque mesmo após a descamação da pele ela pode continuar sensível e com aspecto de vermelhidão por um tempo.