Partiu carnaval? Saiba o que comer antes de cair na folia

Um dia é comer frutas com casca, que são ricas em vitaminas e minerais Crédito: Shutterstock

Após dois anos sem a folia nas ruas, em 2023 tem muito folião com energia para gastar nos próximos dias. Mas essa animação toda não é motivo para nos esquecermos da saúde, principalmente a alimentar.

E nessa agitação - em que as pessoas mudam sua rotina e passam muito tempo na rua, pulando e dançando debaixo de sol e chuva -, o grande desafio é se manter saudável e nutrido para cair na folia. “Devemos pensar de forma simples e consciente evitando os excessos e tudo aquilo que pode causar prejuízo a nossa saúde”, diz a nutricionista clínica Ieda Fazani, da Órion Complex.

A desidratação, a intoxicação alimentar e o coma alcoólico são as ocorrências mais frequentes nos serviços de atendimento de urgência à saúde. Todos são ocasionados por escolhas erradas na hora de aliar alimentação e bebidas no período da folia. Nestes dias de folia, o ideal é que as pessoas comam alimentos ricos em fibras como pães e biscoitos integrais e carboidratos como verduras e legumes. “Outra dica é comer frutas com casca, que são ricas em vitaminas e minerais e, ao mesmo tempo, são fonte de energia de rápida absorção pelo organismo”, diz Ieda Fazani.

FRUTAS

E o que comer entre um bloco e outro? "Alimentos mais leves, que tenham fácil digestão e que ajudem na reposição de água e de sais minerais perdidos pelo aumento natural da transpiração, como água de coco, barra de proteína, chips in natura", diz Juliana Vieira.

"A recomendação de beber dois litros de água por dia, no verão pode ser maior. Água, sucos naturais e chás gelados são essenciais. Sorvetes, sorbets e geladinhos: todos, de preferência, sem açúcar, também hidratam e ajudam a refrescar"

O QUE EVITAR

A profissional conta que alimentos com alto teor de gordura ou de difícil digestão não devem ser consumidos. "Evite temperos gordurosos ou pesados, como maionese, bacon e molhos prontos. Carnes gordas e leguminosos como feijão e grão-de-bico são de difícil digestão", pontua Juliana Vieira.

Ieda Fazani diz que os foliões devem evitar aqueles alimentos em que o organismo precisa de mais tempo para fazer digestão. “Durante os dias de festa, evite comidas muito gordurosas, como feijoada, frituras, embutidos e principalmente churrasco em excesso, além daqueles alimentos que possuem muito açúcar".

O consumo de bebida alcoólica para a maioria dos foliões é algo quase que inevitável. Portanto, se for beber, não descuide da alimentação. Ieda Fazani explica que o álcool é o que os nutricionistas chamam de caloria vazia, ou seja, sem valor nutricional adequado. Consumir bebida alcóolica com estômago vazio propicia uma agressão maior à mucosa do estômago. "Se a pessoa tiver facilidade para ter uma gastrite, que é um ferimento na base do estômago, essa doença será desencadeada com facilidade causando uma ferida no órgão”.

RECUPERAÇÃO

Depois de quatro dias de folia, mesmo que você tenha se cuidado, a sensação de ressaca pode vir na Quarta-feira de Cinzas. Em relação à alimentação detox, a nutricionista conta que geramos radicais livres em nosso metabolismo durante todo o tempo, mas sob estresse de uma alimentação irregular e ingestão de bebidas alcoólicas o corpo sofre muito.

"O melhor detox contra a ressaca é a ingestão de muita água, que é o que irá ajudar o fígado a metabolizar a bebida em excesso. O equilíbrio será sempre o melhor, uma alimentação com fibras suficientes para massagear o intestino com água e proteína, sem exagero de carboidratos e gorduras"