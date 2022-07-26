Paralisia de Bell: entenda a doença que acomete o influenciador Gustavo Tubarão

Gustavo Tubarão percebeu que metade de seu rosto estava paralisada Crédito: Reprodução @ogustavotubarão

O influenciador Gustavo Tubarão revelou que foi diagnosticado com paralisia de Bell, condição caracterizada por uma fraqueza súbita nos músculos de uma metade do rosto. No caso do influenciador, o lado direito. "Senti minha boca esquisita. Olhei no espelho e minha cara estava torta", disse.

Ele contou aos seguidores que teve uma crise de pânico, com medo de estar tendo um Acidente Vascular Cerebral (AVC) . Gustavo percebeu que metade de seu rosto estava paralisada, no sábado (23), durante o casamento de sua irmã.

PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA

A paralisia de Bell é causada por uma inflamação no nervo facial e não tem relação com o cérebro. Esse tipo de paralisia atinge o nervo que comanda os chamados músculos mímicos da face.

A neurologista Inara Taís de Almeida, membro da Academia Brasileira de Neurologia, diz que a causa da paralisia não é totalmente conhecida. "A causa da paralisia de Bell não é totalmente conhecida, existe uma possível associação com o vírus do herpes".

O vírus do herpes fica adormecido no corpo. Quando nossa imunidade cai, por algum motivo, ele desperta e ataca o nervo facial, que controla os músculos do rosto. O nervo inflama e para de transmitir os impulsos nervosos que fazem os músculos se mexerem.

"O vírus que mais frequentemente leva a paralisia de Bell é o herpes simples, o mesmo vírus que causa o herpes labial e o genital. Esse vírus é muito comum e a maior parte das pessoas possui o vírus no organismo, mas ele permanece adormecido no corpo e só causa doença quando a nossa imunidade cai", diz a neurologista.