Paralisia de Bell: entenda a doença que acomete o influenciador Gustavo Tubarão

O influenciador Gustavo Tubarão revelou que foi diagnosticado com paralisia de Bell, condição caracterizada por uma fraqueza súbita nos músculos de uma metade do rosto. No caso do influenciador, o lado direito. "Senti minha boca esquisita. Olhei no espelho e minha cara estava torta", disse.
Ele contou aos seguidores que teve uma crise de pânico, com medo de estar tendo um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Gustavo percebeu que metade de seu rosto estava paralisada, no sábado (23), durante o casamento de sua irmã.
PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA
A paralisia de Bell é causada por uma inflamação no nervo facial e não tem relação com o cérebro. Esse tipo de paralisia atinge o nervo que comanda os chamados músculos mímicos da face.
A neurologista Inara Taís de Almeida, membro da Academia Brasileira de Neurologia, diz que a causa da paralisia não é totalmente conhecida. "A causa da paralisia de Bell não é totalmente conhecida, existe uma possível associação com o vírus do herpes".
O vírus do herpes fica adormecido no corpo. Quando nossa imunidade cai, por algum motivo, ele desperta e ataca o nervo facial, que controla os músculos do rosto. O nervo inflama e para de transmitir os impulsos nervosos que fazem os músculos se mexerem.
"O vírus que mais frequentemente leva a paralisia de Bell é o herpes simples, o mesmo vírus que causa o herpes labial e o genital. Esse vírus é muito comum e a maior parte das pessoas possui o vírus no organismo, mas ele permanece adormecido no corpo e só causa doença quando a nossa imunidade cai", diz a neurologista.
A médica conta que os principais sintomas são a assimetria da boca quando a pessoa tenta sorrir e dificuldade em fechar o olho do lado atingido. O diagnóstico é feito através do exame clínico, ou seja, por testes realizados na própria consulta. "O tratamento é feito com medicações e fisioterapia nos músculos da face. Com o tratamento medicamentoso precoce e a fisioterapia as chances de recuperação são altas", diz Inara Taís de Almeida.