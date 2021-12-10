O que será tendência nas cerimônias de casamento para 2022?

Segundo especialista Izabella Salazar, a tendência para casamentos em 2022 são cerimônias mais simples, na praia ou nas montanhas, em estilo rústico Crédito: Pixabay

Com o avanço da pandemia da Covid-19 no início de 2020, casais apaixonados tiveram que adiar o sonho de trocar alianças. O novo coronavírus obrigou casamentos a serem cancelados ou mesmo remarcados. O futuro, na época, era incerto. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), 40% dos casamentos foram cancelados durante a pandemia, 20% das cerimônias foram feitas em versões reduzidas e 40% dos noivos reagendaram a data.

Com a situação de estabilização sanitária no país, especialmente por conta do avanço nos índices de imunização, o setor de eventos - em que se inclui os casamentos - foi ganhando flexibilizações e as cerimônias voltaram a ser organizadas, lógico, se adaptando ao "novo normal", ou seja: eventos menores, normalmente ao ar livre, com menos convidados e respeitando as medidas de proteção, como o uso de máscaras e de álcool em gel.

"A demanda de casamentos aumentou neste segundo semestre. A tendência - que deve seguir para 2022 - são cerimônias mais intimistas, ao ar livre, com serviço de buffet mais controlado e uma decoração sustentável (com flores naturais), tendendo para o rústico, com vestidos de noivas mais fluídos e leves, seja durante o dia ou ao entardecer. Percebemos uma grande procura por celebrações em locais abertos e em espaços de eventos que possuam uma vista para o mar e jardins", aponta a jornalista e cerimonialista Izabella Salazar, especialista em Organizações de Eventos.

Salazar afirma que "simplicidade" é a palavra do momento quando o assunto é o tradicional "sim, sim". "A tendência deve seguir com casamentos mais intimistas e isso ainda vai continuar por conta do momento em que estamos vivendo, tanto da pandemia quanto da crise econômica do Brasil. Com o aumento da inflação e os preços subindo, preparar uma cerimônia mais requintada fica bem mais caro e uma forma de você economizar em uma festa é limitando o número de convidados", diz. Ela afirma que, normalmente, um casamento mais simples está custando em média R$ 80 mil.

Os casamentos estão "apostando" em uma pegada mais leve, ao ar livre, sendo realizados na hora do almoço ou no entardecer, no pôr do sol. "Os noivos querem mais contato com a natureza, tendo a presença de jardins, praias e cachoeiras como cenários perfeitos para celebrar sua união. Não é necessário investir tanto em decoração. Os noivos estão mais conscientes de que o importante é realizar uma celebração bonita, bem elabora, mas sem muita ostentação".

Também cerimonialista, Brunella Breder afirma que, como tendência para 2022, algumas noivas optam por fazer várias cerimônias de casamento. "Algumas são bem tradicionais e não abrem mão da igreja, até por questões religiosas. Elas fazem o encontro religioso antes do casamento oficial, com semanas de antecedência. Depois, fazem um encontro, normalmente em lugar aberto, para o casamento civil. As pessoas estão comemorando mais e mais vezes a sua união", aponta.

DELÍCIAS

Izabella Salazar adianta que, para o próximo ano, devemos aumentar a prática dos buffets "volantes", onde o garçon serve o convidado e não mais o convidado pega o salgadinho na bandeja. "As mesas no estilo self-service agora são acompanhadas por garçons atenciosos, que servem os convidados com o que eles desejam. Todos usam luvas descartáveis e máscaras. Para os casamentos mais sofisticados, as tendências são mesas de frutos do mar e de antepastos italianos, como queijos e presuntos. Nos mais descontraídos, a roda de boteco e 'ilha de massas' continuam como carros-chefes. A tradicional comida japonesa também está com tudo", pontua.

Para aqueles que optaram por almoços ou jantares mais sofisticados, os pratos "campeões" são o filé mignon ao molho madeira, bobó de camarão e bacalhau. Ja os pratos mais em conta são as sugestões de duas massas com três tipos de molho, tais como: ao sugo, branco e o de espinafre.

Brunella, por sua vez, adianta que, nas cerimônias que organiza, os jantares não estão muito em voga. "As pessoas têm optado por coquetel, que são comidas mais leves e com várias opções. Partimos do princípio de uma festa mais animada, com alguns buffets optando por eventos mini gastronômicos, onde os convidados se servem com sua comida preferida".

Ilha mediterrânea em buffet de casamento: noivos também estão optando por cerimônias sem jantares tradicionais Crédito: André Alves/Le Buffet

O tradicional bolo de noiva, lógico, nunca sai de moda. "Sempre indico a noiva contratar o número de fatias sendo a metade do número de convidados, pois sempre sobra bastante. Os sabores em tendência são o branco com recheio de ganash, velvet e de chocolate. Sempre indico pedirem recheios com sabores diferentes, mesclando uma fruta, uma fruta seca e um chocolate ou doce de leite. Uma tendência também são as noivas contratarem uma maquete de bolo para a mesa principal e servir uns três tipos de bolos na mesa de saída, junto com o café e os chocolates", destaca Izabella.

DATAS

Com o acúmulo de cerimônias remarcadas e com os casamentos previstos para o segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022, as agendas tiveram que ser revistas e a tendência, de acordo com a cerimonialista, é se casar aos domingos durante o dia. Enlaces em dias da semana, como quarta e quinta feira, também estão em alta. "Mas (claro!) o sábado ainda é o predileto das noivas mais animadas e com festas maiores. Os que acontecem durante a semana costumam ser os casamentos mais intimistas. Os meses de maio, junho, setembro e novembro ainda estão entre os mais disputados, especialmente pelas condições climáticas amenas", explica Salazar.

Seguindo essa vibe de cerimônias simples, os vestidos de noiva acompanham o ritmo, apostando em tecidos fluidos, confortáveis e com rendas, nos estilos românticos e "serias", em modelos praianos e de montanhas. "Destaque para os modelitos do casamento no civil, com muito macaquinho. Casar descalço e com o pé na areia, está sendo muito pedido pelas noivas de 2022".

As noivas estão optando por vestidos mais leves, romântico e com rendas, como o vestido de Marilda Simões Crédito: Débora Benaim

Se existe um momento "polêmico" na organização de uma festa de casamento em épocas de pandemia, é escolha da música. Atualmente, de acordo com as normas definidas pelo Governo do Estado, as animadas pistas de dança ainda não estão liberadas.

"Sempre aponto que temos outras formas de encantar e entreter. Podemos ter uma dupla de sax ou um violino recebendo os convidados. Depois um Dj pode dar sequência, com músicas ambiente, estilo lounge, e as pessoas dançam em suas mesas. Mas nada que fosse convidativo para abrir uma pista de dança", complementa Izabella.

Mesmo sem a liberação de pistas de dança, casamentos ainda estão apostando em DJs para animar os convidados Crédito: Pixabay

Brunella Breder diz que os casais também continuam optando pela contratação de bandas. "Só que não há mais a marcação de pista de dança. As pessoas são convidadas a curtir o show de suas próprias mesas. O máximo que está acontecendo é a dança do casal em frente ao palco", explica.