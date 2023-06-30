Nutricionista lista 7 alimentos que causam retenção de líquido

A retenção de líquidos é um problema comum que ocorre quando há um acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos do corpo. Um dos principais sintomas dessa condição é o inchaço nas mãos, nas pernas, nos pés, nos tornozelos e no abdômen. Além disso, há sensação de cansaço e desconforto, ganho temporário de peso e dificuldade em se movimentar livremente.
Esse problema pode ser causado por diversos fatores, incluindo a alimentação. Embora cada pessoa possa reagir de forma diferente aos alimentos, alguns deles podem contribuir para essa condição. “Para evitar o quadro e o inchaço, é indicado que se dê preferência a alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, pois esses alimentos possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes”, afirma a nutricionista Thamires Cerqueira, que lista alguns alimentos que podem causar a retenção de líquido. Confira!
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Sal
O consumo excessivo de sal é uma das principais causas desse problema. Ele contém sódio, componente que faz com que o corpo retenha mais líquido.
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Alimentos industrializados
Alimentos industrializados, como salgadinhos e refeições prontas, geralmente contêm altos níveis de sódio. “O macarrão instantâneo, por exemplo, é um alimento rico em sódio , mas esquecemos que, por sua massa ser pré-pronta, frita, contém bastante gordura e conservantes, o que o torna ainda mais prejudicial”, diz a nutricionista.
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Alimentos ricos em açúcar
O consumo excessivo de açúcar pode causar inflamação e desequilíbrio nos níveis de insulina. Balas, caramelos e outros tipos de doces, principalmente os industrializados, devem ser evitados.
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Bebidas açucaradas e álcool
Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas do tipo são ricas em açúcar. O álcool, por sua vez, é desidratante e pode afetar a função renal, resultando em retenção de líquido. “Lembrando que beber pouca água também pode contribuir para a evolução do caso”, afirma Thamires Cerqueira.
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Alimentos em conserva
Alimentos em conserva geralmente têm altos níveis de sódio para ajudar na conservação. Por isso, o ideal é consumi-los frescos.
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Molhos e condimentos ricos em sódio
Molhos prontos, como ketchup e molho de soja, e condimentos ricos em sódio podem contribuir para a retenção de líquido.
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Alimentos embutidos
Alimentos como presunto, mortadela, salsicha e outros ultraprocessados costumam ter alto teor de sódio, o que aumenta a sensação de inchaço . “A maioria desses produtos costuma levar corantes, conservantes e misturas de várias carnes”, finaliza a nutricionista.