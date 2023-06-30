Nutricionista lista 7 alimentos que causam retenção de líquido

01

Sal

O consumo excessivo de sal é uma das principais causas desse problema. Ele contém sódio, componente que faz com que o corpo retenha mais líquido.

02

Alimentos industrializados

Alimentos industrializados, como salgadinhos e refeições prontas, geralmente contêm altos níveis de sódio. “O macarrão instantâneo, por exemplo, é um alimento rico em sódio , mas esquecemos que, por sua massa ser pré-pronta, frita, contém bastante gordura e conservantes, o que o torna ainda mais prejudicial”, diz a nutricionista.

03

Alimentos ricos em açúcar

O consumo excessivo de açúcar pode causar inflamação e desequilíbrio nos níveis de insulina. Balas, caramelos e outros tipos de doces, principalmente os industrializados, devem ser evitados.

04

Bebidas açucaradas e álcool

Refrigerantes, sucos industrializados e outras bebidas do tipo são ricas em açúcar. O álcool, por sua vez, é desidratante e pode afetar a função renal, resultando em retenção de líquido. “Lembrando que beber pouca água também pode contribuir para a evolução do caso”, afirma Thamires Cerqueira.

05

Alimentos em conserva

Alimentos em conserva geralmente têm altos níveis de sódio para ajudar na conservação. Por isso, o ideal é consumi-los frescos.

06

Molhos e condimentos ricos em sódio

Molhos prontos, como ketchup e molho de soja, e condimentos ricos em sódio podem contribuir para a retenção de líquido.

07

Alimentos embutidos