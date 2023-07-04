Nutricionista lista 10 alimentos saudáveis para quem tem diabetes

A alimentação desempenha um papel fundamental no controle da diabetes, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue e a manter uma saúde geral adequada. Segundo a nutricionista Bruna Pinheiro, é importante que a dieta do diabético “seja rica em carboidratos complexos, carboidratos que são mais lentamente digeridos, evitando, assim, as grandes elevações e quedas dos níveis de glicemia no sangue”.

Além disso, a profissional explica que a dieta do diabético pode e deve ser seguida por qualquer pessoa, pois é uma alimentação variada , com conteúdo balanceado de nutrientes, rica em grãos integrais, frutas, vegetais, carnes e laticínios magros.

A seguir, confira uma lista com alimentos saudáveis para quem tem diabetes!

1. Vegetais de folhas verdes

Espinafre, couve, alface e outros vegetais de folhas verdes são ricos em fibras e nutrientes, além de possuírem baixo teor de carboidratos. Eles também têm um índice glicêmico baixo, o que significa que têm menor impacto no açúcar no sangue.

2. Peixes ricos em ômega 3

Salmão, truta, sardinha e outros peixes gordurosos são excelentes fontes de ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, comuns em pessoas com diabetes. “Deve-se excluir a versão empanada frita! Use a versão empanada na farinha de amêndoas e no forno. Exclua dos temperos itens que contenham glutamato monossódico, amido modificado, xaropes e maltodextrinas”, recomenda a nutricionista Fernanda Paulucci.

3. Grãos integrais

Alimentos como arroz integral, quinoa, aveia e pão integral são ricos em fibras e nutrientes, além de serem digeridos mais lentamente do que grãos refinados. Isso ajuda a evitar picos de açúcar no sangue.

4. Frutas com baixo índice glicêmico

Maçãs, peras, pêssegos e frutas cítricas são boas opções para pessoas com diabetes, pois possuem um índice glicêmico mais baixo em comparação com frutas tropicais, como melancia e abacaxi.

5. Feijões e legumes

Feijão-preto, lentilha, grão-de-bico e outros legumes são ricos em fibras e proteínas. “O diferencial desses alimentos está no baixo teor glicêmico, que evita os picos de açúcar no sangue e reduz os efeitos negativos relacionados à saúde cardiovascular”, afirma a nutricionista Reila Satel, pós-graduada em Nutrição Clínica.

Além de controlar o açúcar no sangue, algumas nozes e sementes promovem sensação de saciedade Crédito: yingko | Shutterstock

6. Nozes e sementes

Amêndoas, castanhas, sementes de chia, sementes de linhaça e outras nozes e sementes são ricas em fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Elas ajudam a controlar o açúcar no sangue e promovem sensação de saciedade.

7. Proteínas magras

Peito de frango sem pele, ovos, iogurte grego e tofu são excelentes fontes de proteínas magras. Incluir proteínas nas refeições ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e promove sensação de saciedade .

8. Cereais não açucarados

Cereais como aveia, farelo de trigo e granola sem adição de açúcar são opções saudáveis para pessoas com diabetes. Eles fornecem fibras e nutrientes importantes sem elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue.

9. Laticínios com baixo teor de gordura

Leite desnatado, iogurte e queijos com baixo teor de gordura são boas fontes de cálcio e proteínas. Certifique-se de escolher produtos sem adição de açúcar.

10. Vinagre de maçã

O vinagre de maçã pode ajudar a reduzir a resposta glicêmica dos alimentos, o que significa que pode retardar a absorção de açúcar no sangue após uma refeição.

Importância do cuidado adequado