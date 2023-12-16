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Cotidiano

Natal: dicas de brincadeiras para animar a confraternização

Acho divertido contar com algumas brincadeiras para animar as festas de Natal. Seguem algumas dicas, veja a que mais se encaixa com o perfil da sua família

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 10:00

Publicado em 

16 dez 2023 às 10:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida Luciana Almeida
Criar uma cabine, para que as pessoas possam tirar fotos engraçadas no Natal, é uma das dicas de Luciana Almeida
Criar uma cabine, para que as pessoas possam tirar fotos engraçadas no Natal, é uma das dicas de Luciana Almeida Crédito: Shutterstock
Natal é uma das datas comemorativas mais esperadas do ano. É o momento de celebrar a união entre família e amigos queridos. Acho divertido contar com algumas brincadeiras para animar a confraternização. Seguem algumas dicas, veja a que mais se encaixa com o perfil da sua família.
  • Cabine de fotos: Uma ideia bacana é montar um cantinho para que as pessoas possam tirar fotos engraçadas no Natal, disponibilize vários acessórios relacionados ao tema, como chapéu de Papai Noel, gravatas natalinas, arcos de rena. Monte o fundo da cabine com papel de presente de Natal e cada convidado faz suas fotos com as próprias câmeras.
  • Imagem e Ação de Natal: Os participantes precisam adivinhar uma palavra por meio de mímicas ou desenho. Faça a versão do jogo apenas com palavras relacionadas ao Natal para uma diversão garantida em família!
  • Karaokê (para os mais animados): Independentemente da sua escolha, sugiro fazer um amigo oculto, cada convidado leva um presente e, na hora, é realizado o sorteio entre os participantes presentes.
Em tempo: quando possível, comprar lembrancinhas para as crianças. Elas sempre esperam pelo presente. Faz parte da magia.
Feliz Natal!

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Luciana Almeida Luciana Almeida

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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