Natal: dicas de brincadeiras para animar a confraternização

Criar uma cabine, para que as pessoas possam tirar fotos engraçadas no Natal, é uma das dicas de Luciana Almeida

Natal é uma das datas comemorativas mais esperadas do ano. É o momento de celebrar a união entre família e amigos queridos. Acho divertido contar com algumas brincadeiras para animar a confraternização. Seguem algumas dicas, veja a que mais se encaixa com o perfil da sua família.