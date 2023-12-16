Natal: dicas de brincadeiras para animar a confraternização

Natal é uma das datas comemorativas mais esperadas do ano. É o momento de celebrar a união entre família e amigos queridos. Acho divertido contar com algumas brincadeiras para animar a confraternização. Seguem algumas dicas, veja a que mais se encaixa com o perfil da sua família.
- Cabine de fotos: Uma ideia bacana é montar um cantinho para que as pessoas possam tirar fotos engraçadas no Natal, disponibilize vários acessórios relacionados ao tema, como chapéu de Papai Noel, gravatas natalinas, arcos de rena. Monte o fundo da cabine com papel de presente de Natal e cada convidado faz suas fotos com as próprias câmeras.
- Imagem e Ação de Natal: Os participantes precisam adivinhar uma palavra por meio de mímicas ou desenho. Faça a versão do jogo apenas com palavras relacionadas ao Natal para uma diversão garantida em família!
- Karaokê (para os mais animados): Independentemente da sua escolha, sugiro fazer um amigo oculto, cada convidado leva um presente e, na hora, é realizado o sorteio entre os participantes presentes.
Em tempo: quando possível, comprar lembrancinhas para as crianças. Elas sempre esperam pelo presente. Faz parte da magia.
Feliz Natal!