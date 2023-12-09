Festa da firma sem exageros

Confraternizações de fim de ano são comuns nas empresas Crédito: Shutterstock

As comemorações corporativas de fim de ano são ótimas oportunidades para estreitar laços e criar novas chances de evoluir na carreira. E alguns cuidados são fundamentais para não colocar tudo a perder e se prejudicar com o excesso de exposição.

Sobre como se vestir, é importante dizer que não há uma regra rígida. O bom senso e o ambiente onde ocorrerá o evento servirão como medidas para evitar excessos. No Brasil, o clima pede roupas leves, nada muito diferente do dia a dia.

A exceção são os locais mais sofisticados em que se pede um traje mais formal para ambos os sexos. Agora, se rolar um churrasco com futebol ou chácara com piscina, o traje muda completamente, ou seja, o ambiente dará a direção para isso. Neste momento, os homens podem ir de bermuda e tênis, mas evitar a camiseta regata e as mulheres de vestidos, bermudas e até shorts comportados. É hora de deixar os saltos altos em casa e apostar em rasteirinhas ou sandálias alegres e confortáveis.

Sobre as bebidas, muitas vezes, o óbvio precisa ser dito. Exagerar na bebida ou fazer brincadeiras indelicadas vai prejudicar a sua imagem para sempre. Muito cuidado com isso. Outra dica essencial é não falar sobre anseios profissionais ou pedir aumento. Não só é indelicado, como totalmente inoportuno e, talvez, o pior momento para esse tipo de contato.

Fazer-se presente, esbanjar alegria e sorrisos são prioridades para este momento. Seja leve, seja cordial. E para finalizar, verifique se a empresa vai abrir espaço para parentes ou não. Muitas empresas abrem espaços para cônjuges e filhos, outras não. Compreenda as regras e boa festa! Curta esse momento e tire proveito para relaxar!