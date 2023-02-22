Médica dá dicas para desintoxicar o organismo e voltar à rotina

O recomendado é consumir vegetais de folhas verde-escuras Crédito: Shutterstock

Se você se esbaldou no carnaval, com direito a muitos drinques e comidas gordurosas, é hora de cuidar do corpo, que já está sob efeito do acúmulo de toxinas, substâncias prejudiciais que geram a formação de radicais livres (moléculas altamente reativas que 'atacam' as células do corpo).

Segundo a endocrinologista Claudia Chang, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), isso significa que os radicais livres provocam a oxidação, interferindo nos processos metabólicos do organismo.

“Sendo assim, há uma sobrecarga nos órgãos responsáveis por processar e eliminar essas toxinas, como o fígado, os rins e os intestinos, prejudicando todo o funcionamento do corpo. Por esta razão, após os dias de excesso, sentimos inchaço (devido à retenção de líquidos), a pele perde o viço, o cansaço vem com tudo e a imunidade cai”, explica.

A médica conta que após o carnaval, tomar muita água ao longo do dia se torna regra. Sucos, água de coco e chás (dê preferência ao chá verde, boldo e erva-cidreira) também são recomendados, mas precisam ser naturais. Os industrializados possuem alto teor de sódio, corantes, aromatizantes e outras substâncias que vão sabotar sua desintoxicação. “Vale lembrar que tomar muita água estimula também o funcionamento dos rins e, consequentemente, a produção de urina, que é por onde o excesso de líquidos, o sódio e as toxinas serão eliminados”, diz Claudia Chang.

O QUE COMER

O recomendado é consumir vegetais de folhas verde-escuras. Brócolis, espinafre, chicória e couve, além das verduras amargas, como rúcula e agrião, são fontes de fibras importantes, que ajudam a limpar o organismo, melhoram a digestão e diminuem a absorção de gorduras e toxinas.

Também vale apostar em castanhas, sementes e grãos. "Estes proporcionam uma maior ingestão de vitamina E e ômega-3. Além disso, eles oferecem minerais como cálcio, cobre, magnésio, manganês e selênio, essenciais para o equilíbrio das reações bioquímicas do organismo. Entre eles, estão amêndoas, castanhas, avelãs, castanha-do-pará, castanha-de-caju, nozes, pistache, semente de chia, trigo, cevada, aveia, centeio, semente de girassol e linhaça", diz a médica.

"Invista nas frutas certas. Frutas ricas em água e com baixas calorias, como melancia e melão, devolvem a hidratação perdida. Já a laranja, o abacaxi e a maçã podem ser eficazes por conter enzimas benéficas à drenagem de impurezas, potencializando a renovação do fígado"

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