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Boas festas

Local, convidados, o que levar: como ter uma feliz ceia de Natal

É muito comum e prático dividir com os convidados a divisão de tarefas ou do orçamento, assim o anfitrião ficará mais livre. Veja as dicas
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 08:00

Ceia de Natal em família
Ceia de Natal em família Crédito: Shutterstock
A magia do Natal se faz presente nos encontros afetivos entre familiares e amigos. E para que as reuniões sejam celebradas com alegria, carinho e gentileza, lhe mostro alguns caminhos importantes tais como:
Definir o local da festa, o número de convidados, quem leva o que, se será determinado um valor por participante… tudo isso contribui para o sucesso do evento. É muito comum e prático dividir com os convidados a divisão de tarefas ou do orçamento, assim o anfitrião ficará mais livre.
Caso o anfitrião queira oferecer a festa, cabe aos convidados levarem um presente para os donos da casa. Pode ser um único presente mas, que seja compartilhado por quem mora na casa. Um objeto de decoração, um chocolate especialíssimo, um kit de aromatizadores de ambientes, sabonetes líquidos. Caso o anfitrião more sozinho, pode ser oferecido um presente mais pessoal.
O amigo X é uma boa brincadeira. Sugiro que o sorteio seja feito na hora e que os presentes levados sejam de múltipla utilidade. Quanto aos presentes, podem ser trocados sem problema algum.
Outro ponto importante, pois o óbvio precisa ser dito: evite exageros tanto nas bebidas alcoólicas quanto nas palavras. Evite comentários que possam rebaixar a imagem de alguém ou criar transtornos e discussões sobre política e temas polêmicos.
É hora de festejar e de saudar o aniversário do menino Jesus. Escolha as boas risadas, as boas histórias e a gratidão por mais um ano juntos em família. Feliz Natal!

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