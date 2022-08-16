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  • Johnson’s vai parar de fabricar talco para bebês: há riscos no uso do produto?
Após processo bilionário

Johnson’s vai parar de fabricar talco para bebês: há riscos no uso do produto?

A empresa possui milhares de processos de mulheres que alegam que seu pó de talco continha amianto e as levou a desenvolver câncer de ovário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 15:42

Talco para bebês da Johnson & Johnson
O pó de talco para bebês  deixará de ser comercializado em todo o mundo Crédito: Shutterstock
O famoso pó de talco para bebês da Johnson & Johnson (J&J) deixará de ser fabricado e comercializado em todo o mundo. O anúncio ocorre mais de dois anos depois que a gigante da saúde encerrou as vendas do produto nos Estados Unidos. 
As consumidoras alegam que o pó de talco continha amianto e as levou a desenvolver câncer de ovário, por isso a empresa possui milhares de processos. O talco - usado para bebês e usado para prevenir assaduras e para usos cosméticos -  é extraído da terra e encontrado em camadas próximas às do amianto, sendo um material conhecido por causar câncer.
O amianto é um mineral que está presente na natureza. Fragmentos microscópicos de fibras de amianto são potencialmente perigosos quando inalados e podem provocar doenças como câncer de pulmão, mesotelioma e asbestose, uma doença que causa falta de ar e pode levar a problemas respiratórios mais graves.

Investigação

Uma investigação de 2018 da agência de notícias Reuters afirmou que a empresa sabia há décadas que o amianto estava presente em seus produtos de talco. A agência de notícias afirma que registros internos da empresa, depoimentos de julgamentos e outras evidências mostraram que, de pelo menos 1971 até o início dos anos 2000, o talco bruto e os produtos derivados da J&J deram positivo para pequenas quantidades de amianto em alguns testes.
Mas a empresa reiterou sua posição de que décadas de pesquisas independentes mostram que o produto é seguro. "Nossa posição sobre a segurança de nosso talco cosmético permanece inalterada. Sustentamos firmemente décadas de análises científicas independentes de especialistas médicos de todo o mundo que confirmam que o talco Johnson's à base de talco é seguro, não contém amianto e não causa câncer", afirmou em comunicado.

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