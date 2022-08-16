Johnson’s vai parar de fabricar talco para bebês: há riscos no uso do produto?

O pó de talco para bebês deixará de ser comercializado em todo o mundo Crédito: Shutterstock

O famoso pó de talco para bebês da Johnson & Johnson (J&J) deixará de ser fabricado e comercializado em todo o mundo. O anúncio ocorre mais de dois anos depois que a gigante da saúde encerrou as vendas do produto nos Estados Unidos.

As consumidoras alegam que o pó de talco continha amianto e as levou a desenvolver câncer de ovário, por isso a empresa possui milhares de processos. O talco - usado para bebês e usado para prevenir assaduras e para usos cosméticos - é extraído da terra e encontrado em camadas próximas às do amianto, sendo um material conhecido por causar câncer.

O amianto é um mineral que está presente na natureza. Fragmentos microscópicos de fibras de amianto são potencialmente perigosos quando inalados e podem provocar doenças como câncer de pulmão, mesotelioma e asbestose, uma doença que causa falta de ar e pode levar a problemas respiratórios mais graves.

Investigação

Uma investigação de 2018 da agência de notícias Reuters afirmou que a empresa sabia há décadas que o amianto estava presente em seus produtos de talco. A agência de notícias afirma que registros internos da empresa, depoimentos de julgamentos e outras evidências mostraram que, de pelo menos 1971 até o início dos anos 2000, o talco bruto e os produtos derivados da J&J deram positivo para pequenas quantidades de amianto em alguns testes.