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Quarto caso no mundo

HIV: paciente é declarado curado do vírus

Um paciente de 66 anos diagnosticado com HIV foi considerado curado após receber transplante com células-tronco para tratar leucemia, afirmaram pesquisadores nesta quarta-feira (27)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 20:01

Os exames que podem detectar a contaminação pelo HIV podem ser feitos em todos os municípios do Estado
O paciente faz a terapia antirretroviral para controlar sua condição por mais de 30 anos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um paciente de 66 anos diagnosticado com HIV foi considerado curado após receber transplante com células-tronco para tratar leucemia, afirmaram pesquisadores nesta quarta-feira (27).
Embora o transplante tenha sido planejado para o tratamento de câncer no sangue do indivíduo apelidado de “Cidade da Esperança”, os médicos também buscaram um doador que fosse resistente ao vírus que causa a Aids, um mecanismo que funcionou primeiramente na cura do chamado "Paciente de Berlim", Timothy Ray Brown, em 2007. 
O paciente mais recente é o quarto a ser curado dessa maneira. O apelido "Cidade da Esperança" foi dado por conta da instituição norte-americana em Duarte, na Califórnia, onde estava sendo atendido, e porque ele não quis ser identificado.
Além de ser o mais velho a receber o tratamento até agora, o paciente tinha HIV há mais tempo, tendo sido diagnosticado em 1988 com o que descreveu como uma "sentença de morte", que matou muitos de seus amigos.
O paciente faz a terapia antirretroviral para controlar sua condição por mais de 30 anos. 
Os médicos que apresentaram os dados antes do encontro da Sociedade Internacional da Aids de 2022 disseram que o caso abre um potencial para o acesso dos pacientes mais velhos a tratamentos contra o HIV e câncer sanguíneo, especialmente já que o doador de células-tronco não era um membro de sua família.
*Com informações da Reuters.

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